رامبد جوان: فردا همین جمع خانه ما!

به گزارش خبرنگار مهر، نهم بهمن ماه اختتامیه دومین جشنواره جام جم با حضور عزت‌الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما، علی دارابی معاون سیما، مدیران شبکه‌های تلویزیونی، اعضای هیأت داوران جشنواره و تنی چند از کارگردانان، تهیه‌کنندگان، بازیگران، نویسندگان، مجریان و عوامل فنی و هنری صدا و سیما در مرکز همایش‌های بین‌المللی این سازمان برگزار شد.

* پیش از آغاز مراسم نگار استخر بیرون از تالار مشغول اجرا برنامه با سنجد بود.

*در نخستین بخش‌های این مراسم علی فرجی دبیر جشنواره به ارائه آماری از عملکرد دوره دوم و تقدیر و تشکر از داوران و شرکت کنندگان پرداخت.

* رئیس سازمان صدا و سیما با صدای گرفته و معاون او در امور سیما نیز در این مراسم جداگانه به سخنرانی پرداختند.

* تقدیر از خانواده شهدا بخشی از این مراسم بود که طی برگزاری آن خسروی مجری برنامه با نام بردن از عناوینی چون امیر، سپهبد، سردار و فرمانده، معتبرترین نام را شهید معرفی کرد. وی از ساخت دو مجموعه تلویزیونی درباره شهیدان باقری و بابایی و در مرحله تولید قرار گرفتن دو مجموعه دیگر درباره شهیدان صیاد شیرازی و تهرانی‌مقدم خبر داد. در ادامه از خانواده شهیدان عباس بابایی، حسن باقری، علی صیاد شیرازی و حسن تهرانی‌مقدم تجلیل به عمل آمد و در این زمان تمام افراد حاضر در تالار سرپا ایستادند.

* خسروی با اشاره به تعریف ضرغامی از او، درباره اجرای این مراسم گفت: قرار گرفتن من به عنوان مجری اختتامیه جشنواره جام جم نشانی بر ارجحیت نیست. وی نسبت به مجریان سیما از محمدرضا حسینیان تا محمدرضا شهیدی‌فرد و فرزاد حسنی تا فرزاد جمشیدی ادای احترام کرد.

* پوران درخشنده، وحید نیکخواه آزاد، محمد میرزمانی، ابراهیم فروزش، جواد حاتمی، محسن حبیبی، محمد میرکیانی، اسدالله اعلایی و محسن چینی‌فروشان جوایز بخش کودک و نوجوان را اهدا کردند. همچنین علی بخشی‌زاده دبیر این بخش نیز حضور داشت که مجری اعلام کرد وی 9 سال در زندان رژیم بعث به سر می‌برده و آزاده است.

* هیأت داوران هیچ برنامه کودک و نوجوانی را به عنوان بهترین برنامه ترکیبی انتخاب نکرد.

* عموهای فیتیله‌ای با حضور در سن سه نفره مقابل دوربین فیگورهای مختلفی می‌گرفتند و در این زمان خسروی به شوخی گفت آنها یک جشنواره مستقل برای خودشان راه انداخته‌اند.

* از آنجایی که تعداد برگزیدگان بسیار بود و در بخش‌های متعددی جوایز اهدا می‌شد خسروی گفت: گرچه تأنی بر خانم‌ها شایسته‌تر است، حتی از خانم‌ها هم خواهش می‌کنم با قد‌م‌های تندتری برای دریافت جوایزشان بیایند.

* تشویق‌ها برای مرضیه برومند زمان اعلام "نبود هیچ برنامه کودک ترکیبی برتر" و اهدای جوایز بخش‌های دیگر باعث شد مجری برنامه او را هم در حال برگزاری جشنواره مستقلی بداند!

* خسروی همچنین از 30، 40 برگ کاغذی که در دست داشت و نامرتب بودن آنها اظهار گلایه و اعلام کرد دلش برای خودش می‌سوزد!

* در بخشی از مراسم محمد اصفهانی به اجرای چند قطعه موسیقی پرداخت. وی پس از اجرای "ولایت عشق" از بابک بیات یاد و اعلام کرد هر زمان این ترانه را می‌خواند خاطرات بسیاری از او برایش زنده می‌شود. ترانه "اگه باشی" از آلبوم "بی واژه" سروده اهورا ایمان نیز دیگر ترانه‌ای بود که اصفهانی خواند.

* وی همچنین تیتراژ سریال "یه تیکه زمین" را در پایان اجرا کرد و جای علیرضا کهن دیری آهنگساز آن را خالی خواند. وی درباره ترانه این تیتراژ توضیح داد: از روزبه بمانی خواستم بر اساس حدیث امام علی (ع) که عبادات غلامان برای ترس از خدا، عبادت بازرگانان برای رسیدن به بهشت و عبادت آزادگان به خاطر خود خداست ترانه‌ای بسراید و او سرود: عبادت از سر وحشت واسه عاشق عبادت نیست/ پرستش، راه تسکین/ پرستیدن تجارت نیست/ سر آزادگی مردن ته دلداگی میشه/ یه وقتایی تمام دین همین آزادگی میشه.

* بخشی از مراسم به تجلیل از 17 چهره مختلف اختصاص داشت. نخستین فرد محمدعلی کشاورز بود که به عنوان سالارترین پدر تئاتر ایران خوانده شد. وی که اکنون در 82 سالگی به سر می‌برد، به علت کهولت سن و بیماری‌های اخیر روی صندلی خود ماند و این ضرغامی، دارابی و فرجی بودند که برای تقدیر از وی پیشش رفتند.

در این بخش همچنین محمد بیگلری پور از قبل به عنوان نخستین فرد معرفی شده بود، اما از آنجایی که وی به تازگی به رحمت خدا رفته است، همسر این موسیقی‌دان به جای او هدیه‌اش را دریافت کرد. در این لحظه نخستین سرود جمهوری اسلامی ساخته بیگلری‌پور پخش شد و جمع به احترام از جا برخواستند.

محمد گلریز دومین چهره بود که این بیت را خواند: من همان آوازه خوان مردم پاکم هنوز، گر چه مشهور جهان، خوانی مرا، خاکم هنوز.

* محمد اصفهانی و داریوش ارجمند پس از این تقدیر شدند و نوبت به ایرج طهماسب رسید. زمان بردن نام افراد، برخی از حاضران به احترام آنها می‌ایستادند و زمان بردن نام طهماسب فرزاد حسنی از جا بلند شد. حمید جبلی بعد از این مورد تقدیر قرار گرفت. زمان صدا کردن هر فرد، ویدئوی کوتاهی شامل عکس‌ها و تکه‌های روزنامه درباره آن شخصیت پخش می‌شد.

* زمانی که سیروس مقدم به سن فراخوانده شد تکه روزنامه‌ای نمایش دادند که این تیتر را داشت: سیروس مقدم؛ کارخانه سریال‌سازی.

* محمدرضا شریفی نیا نهمین فرد تقدیر شده بود و رویا تیموریان، شهره لرستانی پس از این روی سن آمدند. خسروی در ادامه امیر جعفری را صدا کرد و زمانی که وی به میانه‌های تالار رسیده بود، نام همسرش ریما رامین فر برده شد. جعفری نیز که نورافکن‌ها نشانه‌اش گرفته بودند با کلاهی بر سر، دست را سایبان چشم قرار داده و منتظر همسرش شد تا با هم روی سن بروند.

* حسین سهیلی‌زاده چهاردهمین فرد تقدیر شده بود و علیرضا افخمی و محمدرضا ورزی بعد از این دعوت شدند. در این میان تلاش خسروی برای درست ایستادن برگزیدگان و جا شدن همگی در کادر دوربین‌ها قابل توجه بود.

* او با دعوت از هر مرد چندین ویژگی او را عنوان می‌کرد اما درباره بانوان به ذکر نامشان بسنده کرد. همین موضوع باعث اعتراض تیموریان شد و خسروی با ذکر توصیفاتی درباره او و لرستانی، به شوخی گفت مجاز نیست احساسات شخصی‌اش درباره خانم‌ها را بازگو کند.

* پس از گرفتن عکس یادگاری چهره‌های برتر، همه سن را ترک کردند و تنها محمد گلریز برای اجرای چند قطعه ماند. وی پس از اجرای دو قطعه یاد خاطره‌ای از امام (ره) افتاد و اعلام کرد اولین و آخرین خواننده‌ای است که در محضر او حاضر شده است.

* وی دقایقی را به خاطره گفتن گذراند و زمانی که خسروی از او خواهش کرد به علت کمبود وقت از اجرای آخرین اثر فاکتور بگیرد، نپذیرفت و اصرار کرد که حتما باید ترانه آخرش را به مناسبت دهه فجر با نام "خوش آمدی امام ما" اجرا کند!

* در ادامه طبق اعلام قبلی خسروی، صدای میکروفن او قطع شد و علیرضا خمسه آوازخوان از میان جمعیت انتهای سالن تا سن را قدم زد. وی در سخنانی گفت: من از شیرگاه سر صحنه سریال "پایتخت" به اینجا آمده‌ام. آلودگی هوا باعث شده صدای همه بگیرد. قالیباف هم گفت کاری که چند مسئول دارد یعنی مسئولی ندارد و بنابراین حالا حالاها باید با صدای گرفته سر کنیم!

* این هنرمند طناز ادامه داد: یک خبر خوب! من امروز به دنیا آمدم. عن قریب که مادرم مرا زاییده به اینجا آمدم. امروز من 60 ساله می‌شوم. اگر هدایایی بگیرم نصفش را به مادرم می‌دهد که مرا از آسمان به زمین آورد. نصف دیگرش را هم به مادر زنم که کاری کرد که می‌خواهم از زمین به آسمان فرار کنم!

* از آنجایی که مهدی فرجی در بخش‌های مختلف اهدای جوایز و تقدیرها به روی سن رفت و آمد رفت، خسروی او را دارای رکورد رفت و آمد معرفی کرد.

* پس از این اعلام شد قرار بوده از یک نفر دیگر هم تجلیل شود اما تازه خودش را رسانده! او کسی نبود جز رامبد جوان که از اجرای یک نمایش خود را به مراسم رسانده بود. زمانی که نام او برده شد، پیش از رفتن روی سن آتیلا پسیانی را در آغوش کشید. وی در سخنان کوتاهی گفت: سلام عرض می‌کنم. عیدتان مبارک. جو زده شدم. فردا همین جمع خانه ما!

او پس از این فیگورهای مختلفیبا لوح تقدیرش گرفت تا شکار خوبی برای عکاسان باشد!

* زمان اهدای جوایز بخش فیلم‌های تلویزیونی، داود میرباقری، مسعود جعفری جوزانی، علیرضا خمسه، رویا تیموریان، مجید انتظامی، شهره لرستانی و سیدضیاء الدین دری روی سن دعوت شدند. حسن اسلامی مهر نیز به عنوان دبیر این بخش آمد و خسروی در توصیف وی اعلام کرد رئیس فعلی مرکز سیما فیلم زمانی زندان رژیم ستم شاهی بوده است.

* زمانی که اسلامی مهر با آمدن روی سن، از خسروی پرسید این حرف‌ها را برای چه می‌زند، مجری مراسم توضیح داد که فرجی به او گفته اینها را بگوید تا مردم بدانند رؤسای سازمان صدا و سیما از خانه‌هایشان به آنجا نیامده‌اند.

* بهروز شعیبی که بهترین کارگردان بخش تله فیلم شناخته شده در سخنانی گفت: خوشحالم که توانستم از این هیأت داوران جایزه بگیرم. اینکه از دست آقای جوزانی جایزه گرفتم برایم مهم است. همه اینها صدقه سری دوران دستیاری‌ام است.

وی خطاب به فریدون جیرانی یادآور شد: من از شما خیلی چیزها یاد گرفتم. سینما را شما به من یاد دادید و این جایزه را برای شما دارم.

* تیموریان نیز در سخنانی با اعلام اینکه مسعود رایگان به علت حضور در جشنواره تئاتر فجر نتوانسته بیاید، گفت: اولین تجربه تصویری حرفه‌ای‌ام را با کارگردانی آغاز کردم که خودم را مدیونش می‌دانم. جا دارد از داود میرباقری تشکر کنم که با سریال "رعنا"ی او نخستین بار به صحنه آمدم.

بعد از این احمدرضا معتمدی که جزو داوران بود تازه به جمع پیوست.

* برای بخش سریال‌های طنز خسروی اعلام کرد ضرغامی خواسته فریدون جیرانی نیز برای اهدای جوایز حاضر شود. مجید مظفری، بیژن بیرنگ، مرضیه برومند، مسعود نقاش زاده، شهرام شکیبا، امیر بکان و مجید زین العابدین نیز هیأت داوران و دبیر این بخش بودند که برای اهدای جوایز آمدند.

* شکیبا برخلاف همه که سمت راست مجری قرار می‌گرفتند، سمت چپ کنار خسروی ایستاده بود و او به شوخی گفت: برو آن طرف! شما چرا اینجا ایستادی؟ اشتباهمان می‌گیرند!

* زمان اهدای جوایز این بخش بیشترین تشویق‌ها به گوش می‌رسید و عوامل "وضعیت سفید" و "پایتخت" حسابی این دو پروژه را تشویق کردند.

*مراسم ساعت 00:30 بامداد با صرف شام در مرکز همایش‌های صدا و سیما به پایان رسید.

* کوروش تهامی، رضا ناجی، سیدعلی ضیاء، کیانوش عیاری، محمدرضا شهیدی فرد، فریبا کوثری، مریم سعادت، منصور ضابطیان، فرزاد حسنی، صادق کرمیار، امیرحسین مدرس، عزت الله مهرآوران، فریدون حسن پور، علی لدنی، آرام جعفری، الهام پاوه نژاد، آتیلا پسیانی، یکتا ناصر، ناصر آویژه، امیرحسین صدیق، رضا توکلی، نادر طالب زاده، محمود گبرلو، آناهیتا همتی، کامران تفتی، مجید اوجی، محمد هاشمی اصل، ناصر ممدوح، هادی مقدم دوست، محمدرضا شفیعی، لیندا کیانی، ناهید سادات شریفی، مجید قناد، بهنام تشکر، مهیار مجیب،‌ مسعود عجمی، علی اسیوند، آزاده ریاضی، شهرام عبدلی، سارا روستاپور، مهدی فخیم زاده، مسعود ده نمکی، افسانه پاکرو، سعید پورصمیمی، جعفر دهقان، بامداد نعمت الله، محمد کاسبی، پرویز پورحسینی، مسعود فراستی، سید رحمان نظام اسلامی، مریلا زارعی، ملیکا زارعی، سیما خضرآبادی، مونا احمدی، محمدحسین لطیفی، محمد علی اسلامی، رزیتا غفاری، عباس صالحی، هوشنگ توکلی، پرویز شیخ طادی، علی درستکار، پریناز ایزدیار، جواد نوروزبیگی، جواد مزدآبادی، سعید نیکپور، مجید رجبی معمار، امیر محمدی، حسین ساری، محمد طلوعی، احسان نیلی، زهیر یاری و رابعه مدنی از جمله هنرمندان حاضر در این مراسم بودند.