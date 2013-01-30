اثر یک فرهیخته ایلامی در جشنواره بانوی فضیلت برگزیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور پاسداشت خدمات گرانمایه همسر مکرمه پیامبراکرم (ص) جشنواره ای باعنوان "بانوی فضیلت "از سوی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی درتهران برگزار شد وآثار برتر آن درچهار زمینه مقاله ،شعر،پیامک (نثر) وویژه(کتاب) مشخص شدند.

اثرحسن رستم زاد فرهیخته ایلامی با عنوان مادر خورشید"دربخش نثر این جشنوراه از بین 14300اثر راه یافته به دبیرخانه جشنواره به عنوان اثربرگزیده معرفی شد ولوح تقدیر وتندیس جشنواره را به خود اختصاص داد.

حسن رستم زاد درگفتگو با خبرگزاری مهر بیان داشت: بر اساس فراخوان جشنواره بین المللی بانوی فضیلت که در آذر ماه منتشر شد دراین جشنواره با اثر مادر خوشید شرکت کردم.

وی ادامه داد:سطح کمی وکیفی این جشنواره بسیار بالا بود واز بیش از 50 کشور جهان دراین جشنواره درچهار زمینه مقاله ،شعر،نثرادبی وکتاب آثار به دبیر خانه جشنواره رسیده بود.

رستم زاد هدف از شرکت در جشنواره را پاسخگویی به اهانت کنندگان به ساحت قرآن وعترت عنوان داشت وافزود: فضیلت های حضرت خدیجه (س) درزمانه ای که اعراب جاهلیت دختران خود را زنده به گور می کردند،به عنوان بانوی فضیلت وحامی رسالت شاخصه هستند وپرداختن به شخصیت بانوی بزرگوار صدر اسلام برای من افتخار است.

وی بیان داشت :درجشنوراه بین المللی بانوی فضیلت دکتر حسینی ؛وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی ،مریم مجتهد زاده نماینده رئیس جمهوردرامور بانوان وتنی چند از مسئولان کشوری حضور داشتند.

این استاد دانشگاه آثار دیگری با عنوان فلسفه خلقت ،معراج ،انسان از منظر قرآن،فاطمه وچندین اثربا مضمون دلنوشته ها وعاشقانه ها درکارنامه خود دارد.