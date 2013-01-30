عابد فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه بیمارستانها و مراکز درمانی باید دارای محکم ترین ساختمانها و بناها برای ارائه خدمات مورد نیاز در مواقع بحرانی باشند، ادامه داد: متاسفانه با توجه به فرسودگی تعداد زیادی بیمارستان در سطح کشور اعتباری برای نوسازی آنها در نظر گرفته نمی شود.

وی با اشاره به شرایط فیزیکی نامناسب بیمارستانهای قدیمی‌ و نوساز، ادامه داد: بیمارستان هایی که ساختمانهای آنها متلق به قبل از انقلاب است با کاربری بیمارستانی نبوده که این موضوع هم اکنون مشکلاتی را در حوزه ساختاری بهداشت و درمان در برخی شهرها از جمله ارومیه ایجاد کرده است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی خواستار توجه و نظارت جدی وزارت بهداشت بر روند احداث طرحهای بیمارستانی جدید بر اساس استانداردها شد و عنوان کرد: این در حالی است که در سایه نظارت ناکافی در برخی بیمارستانهای دارای مشکل ساختاری شاهد توسعه غیر اصولی آنها نیز هستیم.

فتاحی ضمن تاکید بر لزوم بررسی فنی و مهندسی مقاومت و میزان آسیب پذیری بناهای بیمارستانی، اعلام کرد: مسئولان وزرات بهداشت و درمانی با توجه به در نظر گرفتن بودجه بازسازی و نوسازی بیمارستانها برای سال 92 باید آمادگی کافی برای استاندارد سازی واحدهای مشکل دار انجام دهند.

بیمارستان طالقانی ارومیه مهمان سرا بود

وی با بیان اینکه بیمارستان طالقانی ارومیه قبل از انقلاب اسلامی ایران به عنوان مهمان سرای ارومیه احداث شده، اضافه کرد: با وجود فضای مناسب و قرار گیری این بیمارستان در منطقه مرکزی شهر وضعیت این بیمارستان قابل قبول نبوده و مسئولان باید توجه جدی به بازسازی این واحد درمانی داشته باشند.

وی با اشاره به کسب رتبه یک و 2 بیمارستانی توسط بیمارستانهای قلب سید الشهدا و شهید عارفیان ارومیه، ادامه داد: انتظار می رود ساختمانهای پراکنده بیمارستان طالقانی ارومیه نیز تجمیع شده و با توجه به وجود فضای کافی این بیمارستان بازسازی شود.