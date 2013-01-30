به گزارش خبرنگار مهر، "کارلوس کی‎روش" پس از دربی 76 به انتقاد از کیفیت لیگ ایران پرداخت و گفت که بیننده می تواند برود و چای بخورد بی آنکه چیزی را از دست بدهد. این گفته سرمربی تیم فوتبال ایران به مذاق برخی از مربیان خوش نیامد و درصدد پاسخگویی برآمدند اما نگاهی به تابلوی نتایج رقابت‌های هفته بیست و چهارم نشان می دهد که این مربی پرتغالی چندان هم پربیراه نگفته است.

در اینکه کی روش هم نقاط ضعف بسیاری دارد و یکی از دلایل ناکامی تیم ملی در راه صعود به جام جهانی 2014 خود اوست تردیدی نیست، اما در این مورد چندان اشتباه نکرده است. با نتایجی که دیروز حاصل شد باید به گفته‌های کی روش این را هم اضافه کرد که "شما می توانید بروید چای بخورید و یک چرت نیز بزنید" و باز هم چیزی را از دست نخواهید داد.

از هشت دیداری که روز گذشته برگزار شد پنج دیدار آن با تساوی بدون گل به پایان رسید. مربیانی چون مجتبی تقوی، حمید درخشان، امیر قلعه نویی و علی دایی به اظهارات کی روش خرده گرفتند اما به غیر از استقلال که در بازی با پیکان برای اولین بار در طول این فصل سه گل به ثمر رساند، آن سه تیم دیگر نتایج بد و کسل کننده ای کسب کردند.

واقعیت امر این است که بخش عمده‌ای از این ضعف‌ها هم به ساختار فوتبال ایران بازمی گردد اما همین مربیان هم جزوی از بدنه این فوتبال هستند و باید دید اینها برای فوتبال چکار کرده اند. شناخت و کشف استعدادها و معرفی آنها به این فوتبال بحران‌زده، می‌تواند نام نیکی از این مربیان بر جای بگذارد که متاسفانه در زمینه کشف و تربیت استعدادها کمتر شاهد بروز اتفاق ویژه‌ای از سوی این مربیان هستیم.