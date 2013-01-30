اوضاع شمال آفریقا نگران کننده است/آمریکا درباره اقدامات قطر توضیح دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، ویتالی چورکین گفت: درگیری ها در لیبی در سال 2011 یکی از مهمترین عوامل سوق دادن منطقه شمال آفریقا به سوی جهنم تروریسم بوده است.

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد بیان کرد: اوضاع منطقه شمال آفریقا نگران کننده است. هسته های تروریستی در منطقه شکل گرفته است و احتمال جابجایی این گروههای تروریستی از منطقه ای به منطقه دیگر وجود دارد.

وی افزود: من نگرانم که درگیری با تروریستها مدت زیادی به طول انجامد به ویژه اینکه بسیاری از آنها از کشور مالی فرار کرده اند.

چورکین بیان کرد: حوادث لیبی در سال 2011 بدون شک در به وجود آمدن چنین شرایطی موثر بوده است، به ویژه با توجه به اینکه گروههای تروریستی به خوبی مجهز شده اند و سلاح منتقل شده از لیبی پس از سرنگونی رژیم معمر قذافی در آن نقش موثری داشته است.

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل افزود: مسکو نگران اخبار کننده ای که نشان می دهد قطر نزدیک به بیست تُن سلاح با حمایت آمریکا به لیبی ارسال کرده است و واشنگتن باید درباره تشویق قطر به تجهیز لیبی به سلاح توضیح بدهد.