  1. عناوین کل
۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۵۰

طی 24 ساعت آینده/

آسمان کرج با بارش پراکنده همراه خواهد بود

آسمان کرج با بارش پراکنده همراه خواهد بود

کرج – خبرگزاری مهر: مدیر کل هواشناسی استان البرز گفت: هوای کرج طی 24 ساعت آینده با بارش پراکنده همراه خواهد بود.

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هوای کرج هم اکنون ابری و دمای آن 11 درجه سانتیگراد و سرعت باد 5 متر بر ثانیه و از سمت جنوب شرق است.

وی ادامه داد: طی 24 ساعت آینده هوای کرج ابری همراه با بارش باران گاهی وزش باد همراه خواهد بود که بیشینه دما 12 و کمینه دما 3 درجه سانتیگراد خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی استان البرز افزود: هوای هشتگرد نیز هم اکنون ابری و دمای آن هشت درجه سانتیگراد و سرعت باد 3 متر بر ثانیه و از سمت شرق است.

رحمانیان گفت: هوای هشتگرد طی 24 ساعت آینده ابری همراه با بارش باران گاهی وزش باد همراه خواهد بود که بیشینه دما 9 و کمینه دما 1 درجه سانتیگراد خواهد بود.

وی اظهار داشت: هوای طالقان نیز هم اکنون ابری و دمای آن 5 درجه سانتیگراد و سرعت باد 2 متر بر ثانیه و از سمت شمال است.

مدیر کل هواشناسی استان البرز تصریح کرد: هوای طالقان طی 24 ساعت آینده ابری همراه با بارش برف و باران و گاهی با وزش باد همراه خواهد بود که بیشینه دما 5 و کمینه دما منفی 3 درجه سانتیگراد خواهد بود.

کد مطلب 1803685

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها