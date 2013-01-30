مبادله علوفه با شیر کارخانجات خوراک دام را تخته کرد/یک راهکار پیشنهادی

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق مصوبات ستاد تنظیم بازار، وزارت صنعت، معدن و تجارت متعهد شد در ازای دریافت یک کیلوگرم شیر خام، 245 گرم جو، 245 کیلوگرم ذرت، ‌190 گرم سویا و 190 گرم سبوس تحویل دامدار دهد.

این سیاست هر چند که رضایت نسبی دامداران را در پی داشت ولی در طرف مقابل برخی کارخانه های تولید خوراک دام نیز در این میان متضرر شدند به طوریکه برخی آمارها در استان لرستان حکایت از تعطیلی بیش از 20 کارخانه در این بخش دارد.

24 کارخانه تولید خوراک دام در لرستان تعطیل شد

سرور جمشیدی دامدار لرستانی و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی خرم آباد پیش از این در جلسه این از سیاست تحویل علوفه در ازای شیر انتقاد کرده و گفته بود که متأسفانه با اجرای این طرح تا کنون 24 کارخانه تولید خوراک دام در استان تعطیل شده‌اند.

وی ادامه داد: همچنین به دلیل عدم رعایت نسبت علمی ذرت، کنجاله سویا، جو و سبوس در علوفه دام توسط دامداران کیفیت محصولات دامی نیز پایین می آید به طوریکه تغذیه دام با کنستانتره بهتر از علوفه خام و به نفع دامداران است.

یک راهکار پیشنهادی

محمدرضا راستگو مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام استان لرستان نیز در این رابطه گفته بود که توزیع ذرت، کنجاله سویا و جو در اختیار پشتیبانی امور دام و سبوس در اختیار شرکت غله است و توزیع این نهاده ها بر اساس تحویل شیر به کارخانجات انجام می گیرد.

وی افزود: با اجرای طرح تحویل علوفه در ازای شیر متأسفانه مشکلاتی برای کارخانجات تولید خوراک دام بوجود آمده و حتی برخی از آنها به دلیل کمبود مواد اولیه تعطیل شده اند.

راستگو پیشنهاد کرده بود که به جای تحویل علوفه به صورت خام به دامداران، این مواد اولیه را به کارخانجات خوراک دام بدهند و در عوض قیمت کنستانتره تولید شده را پشتیبانی امور دام تعیین کند، با این کار هم علوفه با نسبت علمی‌تر، با کیفیت بالاتر و قیمت مناسب تری به دست دامداران می رسد و هم کارخانجات خوراک دام از ورشکستگی نجات پیدا می کنند.

نقش کارخانجات تولید خوراک دام برای تامین علوفه دامداران کلیدی است

مرتضی هادی پور دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی خرم آباد در این رابطه با اشاره به وجود حدود 6.6 میلیون واحد دامی در استان اظهار داشت: این تعداد سالیانه رقمی در حدود 1.7 میلیون تن T.P.N نیاز دارد در حالیکه تمام علوفه تولیدی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی تنها حدود یک میلیون تن آنرا تأمین می کند و رقمی در حدود 700 هزار تن T.P.N کمتر از نیاز واقعی است.

وی با بیان اینکه نقش کارخانجات خوراک دام به منظور تأمین قسمتی از کمبود فوق بسیار کلیدی است، عنوان کرد: علاوه بر این ضروری است کارخانجات خوراک دام در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی به طور فعال نقش خود را ایفاء کنند.

دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی خرم آباد با بیان اینکه تعداد 20 کارخانه خوراک دام در سطح استان وجود دارد، عنوان کرد: سرمایه این کارخانجات به قیمت های سال 91 در حدود 200 میلیارد برآورد می شود.

400 نفر اشتغال در کارخانه تولید خوراک دام لرستان

هادی پور با بیان اینکه تعداد 200 نفر بطور مستقیم و حدود 200 نفر بطور غیر مستقیم در این واحدهای مشغول به کار هستند، افزود: تولید اسمی کارخانجات خوراک دام حدود 250 هزارتن در سال است که می تواند 35 درصد کسری علوفه موجود استان را برطرف کند.

وی تصریح کرد: اکثر کارخانجات خوراک دام با استفاده از تسهیلات بانکی احداث شده که با توجه به عدم فعالیت در یکسال گذشته قادر به پرداخت وامهای خود نیستند و حتی در مواردی پرونده آنها توسط بانکهای عامل در حال پیگیری و صدور رأی است.

مواد اولیه به طور مستقیم تحویل کارخانجات تولید خوراک دام شود

هادی پور تصریح کرد: همچنین با توجه به سنتی بودن دامپروری لرستان مواد اولیه سهمیه استان شامل ذرت، جو، کنجاله و سبوس هر کدام به طور جداگانه و غیر فنی و بدون ترکیب شدن و تبدیل به کنسانتره به دامداران تحویل می شود که علاوه بر عدم بهره وری تولید در مواردی بطور آزاد توسط واسطه ها بفروش می رسد.

وی با بیان اینکه مواد اولیه شامل ذرت، جو و کنجاله باید به طور مستقیم به کارخانجات خوراک دام تحویل شود، بیان داشت: در آخرین جلسه برگزار شده در این زمینه مقرر شد سبوس تولیدی در کارخانجات آرد استان توسط شرکت غله به نسبت 50 درصد اتحادیه دامداران و 50 درصد کارخانجات خوراک دام توزیع شود.

دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی خرم آباد یادآور شد: همچنین توجه به مشکلات اجرایی و اعتباری کارخانجات مقرر شد جلسه ای با حضور مالکین کارخانجات تشکیل و نسبت به تشکیل تعاونی آنها اقدام و در صورت لزوم وام های آنها طبق ماده 29 قانون بودجه استمهال شود.