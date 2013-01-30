رئیس کمیته داوران پاسخ رویانیان و رحیمی را داد/ چه گلی سرفوتبال زدید؟

فریدون اصفهانیان در خصوص اعتراضاتی که طی چند وقت اخیر در خصوص عملکرد داوران، اظهار نظر اخیر مدیرعامل باشگاه سپاهان و همچنین اظهار نظر مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در مورد قضاوت محسن قهرمانی در هفتاد و ششمین دربی پایتخت گفتگویی را با خبرنگار مهر انجام داد که در زیر از نظر می گذرانید:

نمی دانم عزیزان از تخریب و کوبیدن داوران چه هدفی دارند

رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال در خصوص انتقادهایی که این روزها در مورد عملکرد داوران صورت می گیرد، اظهار داشت: این همه در رسانه ها در خصوص عملکرد داوران صحبت شده و انتقاد می شود که ما بارها در پاسخ این منتقدان گفته ایم، داورانی که قضاوت می کنند می خواهند در پایان بازی مانند تیم ها سربلند از زمین خارج شوند. من واقعا نمی دانم این عزیزان از تخریب و کوبیدن داوران چه هدفی دارند.

دوستانی که هزینه زیاد می کنند چه گلی به سر فوتبال ما زده اند

وی درهمین خصوص افزود: دوستانی که در باشگاه ها هزینه های زیادی می کنند تا تیم هایشان نتیجه بگیرد و برای رشد و توسعه تیم های خود برنامه های مختلفی دارند چه گلی به سر فوتبال ما زده اند؟ چه کار کرده اند؟ تیم های بزرگ ما کدام بازیکن را ساخته اند و تحویل جامعه فوتبال داده اند؟ آنها همیشه با هزینه های سنگین به دنبال جذب بازیکنان تیم های دیگر بوده اند.

بعضی آقایان فقط به دنبال حاشیه هستند

اصفهانیان تاکید کرد: آقایان بهتر است در امورات و برنامه ریزی های خودشان دقت بیشتری بکنند و فقط منافع خود و باشگاهشان را در نظر نگیرند تا بخواهند به هرشکلی شده فقط برنده شوند. علاقه مندان به فوتبال از باشگاه ها انتظارات زیادی دارند، بعضی از این آقایان وظیفه اصلی خود را کنار گذاشته و فقط به دنبال حاشیه هستند.

انتقاداتی که از داوران صورت می گیرد فقط یک ریشه دارد

رئیس کمیته داوران تصریح کرد: همه انتقاداتی که از داوران صورت می گیرد فقط یک ریشه دارد و آنهم پول های بی رویه ای است که در فوتبال ایران خرج می شود بنابراین مدیران عاملی که تیم هایشان نتیجه مطلوبی نمی گیرند، بویژه مدیران عامل باشگاه های بزرگ، برای فرار از فشار رسانه ها مجبورند که عملکرد خود را به نوعی توجیه کنند.

متاسفانه برخی ها که از بطن فوتبال نیستند هم به داوران حمله می کنند

وی افزود: آنها در این راستا دیواری کوتاه تر از دیوار داوران پیدا نمی کنند بنابراین متاسفانه شاهدیم که حتی برخی ها که از بطن جامعه فوتبال نیستند نیز داوران را مورد حمله قرار می دهند.

رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال عنوان کرد: من خودم در سطح ملی فوتبال بازی کرده ام و شرایط فوتبال را به خوبی می دانم، زمانی که ما فوتبال بازی می کردیم اکثر هزینه ها حتی در زمینه خرید کفش و لباس ورزشی را خودمان انجام می کردیم اما ببینید امروز شرایط با وجود درآمدهای بالای بازیکنان به چه صورت شده است.

وی خاطر نشان کرد: کارشناسانی که در برنامه های تلویزیونی مانند برنامه 90 حاضر می شوند که علامه دهر نیستند حتی خود محمد فنایی که در برنامه دوشنبه شب 90 حاضر شده بود و در مورد صحنه های دربی اظهار نظر می کرد، می گوید: " موضوعاتی که مطرح می شود فقط نظر خود من است و ممکن است کارشناسان دیگر نظرات متفاوتی داشته باشند". متاسفانه ما مرجع آنچنانی در مورد قضاوت در خصوص چنین مسائلی نداریم.

بررسی عملکرد قهرمانی در دربی 76

وی در خصوص عملکرد محسن قهرمانی در هفتاد و ششمین دربی پایتخت گفت: من عملکرد وی را در مجموع مثبت ارزیابی می کنم و تصمیماتی که در خصوص آن سه صحنه مشکوک که پرسپولیسی ها معتقد به خطای پنالتی بودند کاملا درست بود. اما وی حرکات اضافی زیاد داشت که از آن جمله می توان به لمس بازیکنان اشاره کرد. داور نباید بیش از حد با بازیکنان صحبت کند و به آنها توضیح دهد.

پاسخ رحیمی را دادم

رئیس کمیته داوران در خصوص اظهار نظر اخیر مدیرعامل باشگاه سپاهان که گفته بود " اصفهانیان حتی در جریان بازی هایی که در رقابت های لیگ برتر برگزار می شود قرار ندارد و متاسفم از حمایتی که از بعضی ها در مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال انجام دادم"، تاکید کرد: خود شما الان اگر با رحیمی تماس بگیرید و از وی بپرسید که در بازی تیمش با فجر آیا نام همه بازیکنانش که به میدان رفتند را به یاد می آورد؟

رحیمی صحبت های خصوصی را رسانه ای کرد

وی تاکید کرد: اگر لیست بازی در اختیار وی نباشد نمی تواند نام همه بازیکنان را به خاطر بیاورد و بگوید که چه تعویض هایی در چه دقایقی صورت گرفته است؟ اگر من پاسخ تماس رحیمی را دادم فقط به احترام این بود که وی عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال است.صحبتی که با وی انجام دادم یک گفتگوی خصوصی بود اما نمی دانم چرا وی آن را در رسانه ای کرد؟

رحیمی زمانی با من تماس گرفت که در جاده بودم

اصفهانیان در همین خصوص تاکید کرد: ضمن اینکه وی زمانی با من تماس گرفت که من پشت فرمان اتوموبیل خود و در راه تهران بودممن به وی نگفتم که شما در هفته بیست و چهارم با تیم پیکان بازی کردید بلکه به وی گفتم که بازی هفته قبل شما مقابل تیم پیکان را دیده ام که رحیمی به شیوه نادرست آن را در رسانه ها مطرح کرد، ضمن اینکه من به وی گفتم هنوز عملکرد داور بازی این هفته شما را ارزیابی نکرده ایم.

مگر می شود پشت فرمان شبیه سازی ذهنی کرد

اصفهانیان درهمین خصوص تصریح کرد: آیا من در هنگام رانندگی و در جاده باید حضور ذهن داشته باشم که کدام تیم با کدام تیم بازی دارد؟ آیا من باید درآن شرایط خاص نام 9 داور را به یاد داشته باشم اگر بخواهد به این صورت باشد من باید نام 18 کمک داور در لیگ برتر، داوران و کمک داورانی که در لیگ آزادگان و لیگ دو قضاوت می کنند را نیز به خاطر داشته باشم؟ آنگاه باید همه صحنه ها را به یاد داشته باشم و در پشت فرمان شبیه سازی ذهنی کرده و به تحلیل صحنه های داوری بپردازم؟

مردم از شماها انتظار دارند تیم ملی به جام جهانی برود نه داوران

وی افزود: رحیمی بعد در اظهار نظر خود گفته که با این شرایط انتظار دارند که ما به جام جهانی برویم، مردم از شماها در این خصوص انتظار دارند، مردم از شما ها به عنوان مدیران عامل باشگاه های بزرگ انتظار دارند که بازیکن سازی کنید.

آقای رحیمی در حال حاضر چند بازیکن بومی در تیم خود دارید

رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال تاکید کرد: آقای رحیمی در حال حاضر چند بازیکن بومی در تیم خود دارید؟ شما به جای ساختن بازیکنان به بازیکن سالاری پرداختید؟ کدام آکادمی ها را باشگاه های بزرگ ساخته اند و آنهایی که آکادمی دارند خروجی آنها چه بوده است.

آیین نامه کمیته انضباطی نیاز به بازنگری دارد

وی در پاسخ به این پرسش که آیا کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برخورد مناسبی با افرادی که داوران را به راحتی زیر سوال می برند دارد، تاکید کرد: آیین نامه انضباطی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در این خصوص نیاز به بازنگری دارد. آقای رحیمی بیاید و واضح بگوید چه کسانی با چوب آنها را می زنند، چرا همه چیز را زیر سوال می برید؟ چرا فدراسیون را زیر سوال می برید؟

آقای رحیمی چه حمایتی از فدراسیون فوتبال کرده اید

آقای رحیمی شما چه حمایتی از فدراسیون فوتبال کرده اید؟ آیا فدراسیون فوتبال از شما حمایت نکردند؟ آیا اعضای مجمع در انتخابات فدراسیون فوتبال از شما حمایت نکردند؟ شما اگر حرفی برای گفتن دارید مکاتبه کنید آیا شما پس از سال ها مدیریت در سطوح بالای ورزش کشور نمی دانید که باید چگونه عمل کنید؟ آیا باید تلفنی با من تماس گرفته و در حالی که پشت فرمان اتوموبیل هستم به تحلیل قضاوت علیرضا فغانی بپردازید؟

کمیته انضباطی نباید تبعیض قائل شود

انتظار ما از مدیران عامل باشگاه ها بویژه باشگاه های بزرگ این است که به وظایف خود در قبال قوانین عمل کنند ضمن اینکه آیین نامه کمیته انضباطی، تشویق ها و جرایم آن نیز باید به روز شود. چطور طبق قوانین و آیین نامه های انضباطی باید با داوران برخورد شود اما عکس این موضوع صادق نیست؟ ضمن اینکه کمیته انضباطی باید با همه افرادی که داوران را به ناحق زیر سوال می برند به یک شکل برخورد کرده، تبعیض قائل نشوند و به نام باشگاه های آنها توجه نکنند.