مسمومیت غذایی 17 نفر در استان البرز

آرش رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: حادثه مسمومیت گروهی مواد غذایی در استان البرز 17 مصدوم بر جای گذاشت.

مسئول روابط عمومی مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان البرز ادامه داد: این حادثه صبح دیروز ساعت 8 در ساوجبلاغ، کوهسار رخ داده است.

رحمتی گفت: خوشبختانه این حادثه تلفاتی نداشته و 15 نفر از 17 مصدوم در محل درمان شدند و دو نفر نیز توسط آمبولانس های 115 به بیمارستان امام جعفر صادق(ع) منتقل شدند.

مسئول روابط عمومی مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان البرز افزود: 10 نفر از مصدومین این حادثه مرد و 7 نفر نیز زن بودند.