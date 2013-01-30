"سینما سی و یک" را از جشنواره فیلم فجر بشنوید

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل باستانی سردبیر و تهیه کننده این برنامه از پوشش جشنواره فیلم فجر خبر داد و افزود: ویژه‌برنامه "سینما سی و یک" کاری از گروه عصرگاهی رادیو تهران است که از 12 تا 22 بهمن، از ساعت 19 تا 20:30 با استقرار در محل برگزاری این جشنواره در سالن همایش‌های برج میلاد، به صورت زنده آخرین رویدادها، اخبار و حاشیه‌های سی و یکمین دوره از جشنواره بین المللی فیلم فجر را پوشش می‌دهد.

وی با بیان اینکه این برنامه با رویکردی فرهنگی و هنری روی آنتن خواهد رفت، اظهار کرد: سینما سی و یک با محوریت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی از این رویداد فرهنگی و با مصاحبه و گفتگو با عوامل فیلم‌های منتخب قبل و بعد از نمایش؛ با هنرمندان، بازیگران، کارگردان ها و البته منتقدان و داوران و تهیه تاریخچه‌ای از جشنواره و چگونگی برگزاری و دریافت جوایز توسط هنرمندان و.... شنوندگان رادیو تهران را با خود همراه خواهد کرد.

اسماعیل باستانی تهیه کننده و سردبیر، احسان کرمی گوینده، میثم عبدی بازیگر-مجری، بشیر جعفری نیا و سعید لواسانی هماهنگی، مسعود نجفی کارشناس و طیبه نهانی گزارشگر این برنامه هستند.

برنامه‌های شبکه رادیویی تهران از موج اف.ام ردیف 94 و موج ای.ام ردیف 1332 پخش می‌شود.