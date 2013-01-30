رایزنی های وزیر امور خارجه عمان در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف بن علوی وزیر امور خارجه عمان قرار است تا ساعتی دیگر در تهران با علی اکبر صالحی همتای ایرانی اش دیدار و رایزنی داشته باشد.

وزیران خارجه ایران و عمان همچنین در نشست مطبوعاتی مشترک نیز شرکت خواهند کرد.