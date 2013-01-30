  1. سیاست
۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۰۶

رایزنی های وزیر امور خارجه عمان در تهران

رایزنی های وزیر امور خارجه عمان در تهران

وزیر امور خارجه عمان در سفر به تهران با مقامات ایرانی در خصوص مناسبات دو جانبه و تحولات منطقه دیدار می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف بن علوی وزیر امور خارجه عمان قرار است تا ساعتی دیگر در تهران با علی اکبر صالحی همتای ایرانی اش دیدار و رایزنی داشته باشد.

وزیران خارجه ایران و عمان همچنین در نشست مطبوعاتی مشترک نیز شرکت خواهند کرد.

کد مطلب 1803708

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