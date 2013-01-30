تدابیر امنیتی در اطراف میدانهای نفتی و گازی تونس تشدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، منابع تونسی اعلام کردند: ارتش تونس واحدهای رزمی خود را در اطراف تاسیسات نفتی پس از حوادث الجزایر مستقر کرده است.

این منابع بیان کردند: ارتش تجهیزات مختلفی در مراکز مهم در صحرای تونس برای حمایت از میدانهای نفتی و گازی مستقر کرده است.

منابع تونسی افزودند: این اقدام به منظور پیشگیری از هر گونه اقدام تروریستی علیه میدانهای نفتی و گازی در جنوب مرزهای تونس و الجزایر اتخاذ شده است.

شایان ذکر است که اخیر سه کشور لیبی، الجزایر و تونس درباره مقابله با چالشهای امنیتی توافقنامه همکاری امضا کرده بودند.پس از حمله فرانسه به مالی برخی از تروریستها در یک میدان گازی، تعدادی را به گروگان گرفتند که ارتش الجزایر به زحمت توانست آنها را نابود کند.