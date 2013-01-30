"سرآلکس فرگوسن" محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "سرآلکس فرگوسن" پس از بازی با تاتنهام که با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید به شدت از عملکرد "سایمون بک" انتقاد کرد و این کمک داور را متهم کرد که به سادگی خطا بر روی "وین رونی" در محوطه جریمه را نادیده گرفته است.

اتحادیه فوتبال انگلستان در واکنش به اظهارات سرمربی منچستریونایتد اعلام کرد: اتحادیه فوتبال انگلستان در تاریخ 29 ژانویه سر آلکس فرگوسن را به دلیل اظهارات پس از بازی مقابل تاتنهام محکوم می کند. این مربی تا ساعت 16 روز جمعه اول فوریه فرصت دارد تا از خود دفاع کند.

فرگوسن سابقه جریمه های اینچنینی را زیاد دارد. این مربی در سال 2011 پس از اینکه "مارتین اتکینسون"، داور دیدار من یونایتد - چلسی را متهم به ناداوری کرد، به مدت پنج بازی از همراهی تیم محروم و 30 هزار پوند جریمه شد.