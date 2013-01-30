مشکلات حقوقی مانع بهسازی پارک "تپه خانلق" شیروان شده است

اسماعیل حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در محدوده شمالی شیروان با کمبود فضای سبز مواجه هستیم، عنوان کرد: با توجه به تراکم جمعیت و نبود بوستان و فضای سبز، اهالی منطقه شمال شیروان با مشکلات حادی روبرو هستند و این در حالی است که بوستان هشت هکتاری این منطقه به علت برخی ادعاهای مالکین مجاور توسعه نیافته باقی مانده است.

رئیس کمیسیون فضای سبز شورای شهر شیروان با بیان اینکه در واقع مشکلات حقوقی مانع بهسازی پارک هشت هکتاری تپه خانلق در شمال شیروان شده است، افزود: هرچند به علت تقاضای برخی مالکین به دستور مقام قضایی امکان بهسازی و زیباسازی این بوستان هشت هکتاری از شهرداری سلب شده است، ولی انتظار می رود، فضایی فراهم شود تا شهرداری نسبت به آماده سازی این بوستان اقدام کند.

حسین پور با اشاره به پیگیری های حقوقی شهرداری دراین خصوص اظهار داشت: شهرداری پیگیر است تا از طریق مراجع ذی صلاح در خصوص ساماندهی این بوستان و ایجاد بسترهای لازم به منظور بهره گیری شهروندان از فضای ابن بوستان اقدام نماید.

وی اضافه کرد: در سال 91 به رغم تصویب دو میلیارد ریال اعتبار از بودجه شهرداری به منظور بهسازی بوستان مذکور، به علت موارد ذکرشده عملا امکان تحقق این مهم فراهم نشد.

عضو شورای شهر شیروان با اشاره به احداث مسکن مهر در مجاورت این بوستان هشت هکتاری و از سویی قرار داشتن دانشگاه آزاد اسلامی شیروان در نزدیکی این بوستان، عنوان کرد: قرار داشتن این بوستان بر روی تپه خانلق و نزدیکی آن به مسکن مهر چند هزار واحدی و دانشگاه آزاد شیروان و نیز به منظور برخورداری جمعیت شمال شهر شیروان، توسعه و بهسازی و زیباسازی این بوستان دغدغه جدی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان به شمار می رود.

عضو شورای اسلامی شهر شیروان خواستار رفع مشکلات حقوقی پارک تپه خانلق شیروان شد و افزود: درخواست توسعه این فضا هیچ تغییری در روند پرونده مربوطه ایجاد نمی کند و می تواند فضایی مطلوب برای شهروندان و دسترسی آسان به بوستان و فضای سبز فراهم کند.

رئیس کمیسیون فضای سبز شورای شهر شیروان در پایان مساحت فعلی کل بوستان های شیروان را بیش از64 هکتار ذکر کرد.