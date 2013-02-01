استقلال نیاز به دوپینگ مالی دارد!/ کل تیم خسته هستند

میرشاد ماجدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت تیم فوتبال استقلال ضمن بیان مطلب فوق گفت: آخرین باری که بازیکنان پاداش دریافت کردند، به بعد از بازی با مس بر میگردد که مبلغ 5 میلیون تومان در اختیار آنها قرار گرفت. البته قرار بود در صورت برد در دربی نیز یک پاداش ویژه در اختیار بازیکنان قرار گیرد که تیم پیروز نشد.
وی ادامه داد: بعد از برد مقابل پیکان فتحاللهزاده صحبتی در خصوص پاداش نکرد. بههرحال شرایط تیم در جدول به گونهای است که بازیکنان نیازمند یک دوپینگ مالی هستند.
سرپرست تیم فوتبال استقلال اضافه کرد: خود فتحاللهزاده هم این موضوع را به خوبی میداند و انشاءالله کارایی انجام دهد تا بازیکنان بدانند مدیریت در این باره تلاشهای خود را انجام میدهد. تا این لحظه که نه به طور شفاهی و نه کتبی چیزی در این خصوص چیزی به ما اعلام نشده است.
وی در خصوص تمرینات این تیم نیز اظهار داشت: کادر فنی تیم تا روز شنبه به بازیکنان استراحت داده است. چند بازیکن ما در اردوی تیم ملی حاضر میشوند و در مجموع هم کل تیم خسته هستند و قلعهنویی برای آنها استراحت در نظر گرفته است.
ماجدی درباره آخرین وضعیت مصدومان تیم هم گفت: خوشبختانه در بازی با پیکان مصدوم جدیدی نداشتیم و فقط نکونام و موسوی مصدومان قبلی بودند که مصدومیت آنها جدی نیست.
نظر شما