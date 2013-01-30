بسکتبال بانوان شهرداری بندرعباس به دور یک چهارم نهایی راه یافت

فوزیه پلاسی مدیر فنی تیم بسکتبال شهرداری بندرعباس در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: مسابقات لیگ برتر بسکتبال با بازی 15 تیم در دو گروه هشت و هفت تیمی به صورت دوره ای و رفت و برگشت برگزار شد که چهار تیم به عنوان تیم برتر به صدر جدول راه یافتند.

وی اظهارداشت: تیم شهرداری بندرعباس در گروه خود سوم شد که با تیم صابری تهران در بازی رفت و برگشت پیروز شد.

وی در ادامه افزود : تیم های شهرداری بندرعباس، ماکارونی جهان قزوین، شرکت گاز تهران و دانشگاه آزاد تهران جزء چهار تیم برتر سوپر لیگ بسکتبال کشور هستند که بایستی بصورت دوره ای و رفت و برگشت بازی کنند.

مدیر فنی تیم شهرداری بندرعباس در خصوص برگزاری بازیهای دوره ای و رفت و برگشت تصریح کرد: اولین بازی بین چهار تیم برتر در پنج و ش بهمن ماه جاری در خانه بسکتبال بندرعباس با بازی بین تیم های شهرداری بندرعباس و دانشگاه آزاد تهران و ماکارونی قزوین انجام شد که هر دو بازی را باختیم و این بازیها مجددا تکرار می شود.

به گفته وی، تیم شهرداری بندرعباس ، 19 بهمن ماه جاری با گاز تهران و دانشگاه آزاد تهران بازی دارد که امید است با پیروزی در این بازیها به سومی جدول برسیم.

مرحله نهایی لیگ برتر بانوان کشور در سه دور برگزار می شود که دور اول آن در بندرعباس برگزار شد و دور دوم مرحله نهایی این رقابتها در روزهای 19 و 20 بهمن در تهران و دور سوم آن در روزهای سه و چهار اسفند در قزوین برگزار خواهد شد.

همچنین تیمهای استیل آذین تهران ، آرارات تهران ، صابری تهران و رشد دانه گرگان جهت تعیین مقام های پنجم تا هشتم از چهار تا شش بهمن ماه در سالن آرارات تهران به مصاف یکدیگر رفتند که درنهایت تیمهای استیل آذین تهران ، آرارات تهران، صابری تهران و رشد دانه گرگان به ترتیب مقام های پنجم تا هشتم لیگ برتر بانوان کشور در سال 1391 را از آن خود کردند.