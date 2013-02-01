  1. ورزش
۱۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۲۱

در گفتگو با مهر مطرح شد:

سازندگی در کشتی تهران از بین رفته است/ دلسردی روز افزون مربیان پایتخت!

سازندگی در کشتی تهران از بین رفته است/ دلسردی روز افزون مربیان پایتخت!

مربی سازنده کشتی تهران ضمن اظهار تاسف از وضعیت این رشته در پایتخت گفت: متاسفانه وضعیت کشتی در تهران به حدی رو به سقوط و انزواست که کمتر کسی به حضور در عرصه مربیگری رغبت نشان می دهد.

مرتضی غفاری دارنده مدال نقره رقابتهای بین‌المللی 1990 تفلیس در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب گفت: مربیان سازنده تهرانی رو به فراموشی هستند و علاوه بر اینکه سال‌هاست حقوق و دستمزدی از ادارات تربیت بدنی سابق و اداره ورزش و جوانان فعلی تهران دریافت نکرده‌اند،‌ بلکه همچنان با بی‌مهری متولیان امر، رفتن از عرصه سازندگی را بر ماندن ترجیح می‌دهند.

وی تصریح کرد: جوانان و نوجوانانی که به کشتی علاقمندند، همگی از قشر ضعیف جامعه هستند و اگر حمایت مطلوبی از آنان نشود، در عین شایستگی و توانمندی از عرصه کشتی محو می‌شوند. متاسفانه در سال‌های اخیر نه تنها حمایت چندانی از این نیروهای جوان و آینده ساز نشده،‌ بلکه با افزایش قیمت ورودی سالن‌های تمرین و مخارج این ورزشکاران، شاهد کاهش روز افزون این قشر نسبت به فعالیت در رشته قدیمی و قهرمان پرور کشتی هستیم.

قهرمان اسبق وزن 48 کیلوگرم کشتی ایران و مربی باشگاه قدیمی ایزد فردوسی تهران خاطرنشان کرد: فراموش نکنیم بسیاری از بزرگان کشتی و مدال آوران تیم ملی از کوچه پس کوچه‌های تهران به این افتخارات رسیدند و اگر در آن زمان هم حمایتی از آنان نشده بود، ‌هم اکنون شاهد مردانگی و درخشش این بزرگان در میادین بین‌المللی نبودیم.

وی با اظهار تاسف از وضعیت نامطلوب معیشتی مربیان سازنده کشتی ادامه داد: بسیاری از مربیان باتجربه و سازنده تهرانی به دلیل عدم حمایت کافی از سوی مسئولان، به مشاغل دیگر روی آوردند و آن عده‌ای هم که همچنان در این عرصه مانده‌اند، با دلسردی و ناامیدی به آینده می‌نگرند.

غفاری در پایان گفت: البته نباید توقع زیادی از متولیان کشتی داشته باشیم زیرا محمد بنا با آن همه افتخار و بزرگی در کشتی، اینچنین مورد بی‌لطفی قرار گرفت،‌ چه رسد به مربیان گمنام و سازنده تهرانی که کمتر کسی از آنان یاد می‌کند و آنها را می‌شناسد.

کد مطلب 1803721

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