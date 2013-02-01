سازندگی در کشتی تهران از بین رفته است/ دلسردی روز افزون مربیان پایتخت!

مرتضی غفاری دارنده مدال نقره رقابتهای بین‌المللی 1990 تفلیس در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب گفت: مربیان سازنده تهرانی رو به فراموشی هستند و علاوه بر اینکه سال‌هاست حقوق و دستمزدی از ادارات تربیت بدنی سابق و اداره ورزش و جوانان فعلی تهران دریافت نکرده‌اند،‌ بلکه همچنان با بی‌مهری متولیان امر، رفتن از عرصه سازندگی را بر ماندن ترجیح می‌دهند.

وی تصریح کرد: جوانان و نوجوانانی که به کشتی علاقمندند، همگی از قشر ضعیف جامعه هستند و اگر حمایت مطلوبی از آنان نشود، در عین شایستگی و توانمندی از عرصه کشتی محو می‌شوند. متاسفانه در سال‌های اخیر نه تنها حمایت چندانی از این نیروهای جوان و آینده ساز نشده،‌ بلکه با افزایش قیمت ورودی سالن‌های تمرین و مخارج این ورزشکاران، شاهد کاهش روز افزون این قشر نسبت به فعالیت در رشته قدیمی و قهرمان پرور کشتی هستیم.

قهرمان اسبق وزن 48 کیلوگرم کشتی ایران و مربی باشگاه قدیمی ایزد فردوسی تهران خاطرنشان کرد: فراموش نکنیم بسیاری از بزرگان کشتی و مدال آوران تیم ملی از کوچه پس کوچه‌های تهران به این افتخارات رسیدند و اگر در آن زمان هم حمایتی از آنان نشده بود، ‌هم اکنون شاهد مردانگی و درخشش این بزرگان در میادین بین‌المللی نبودیم.

وی با اظهار تاسف از وضعیت نامطلوب معیشتی مربیان سازنده کشتی ادامه داد: بسیاری از مربیان باتجربه و سازنده تهرانی به دلیل عدم حمایت کافی از سوی مسئولان، به مشاغل دیگر روی آوردند و آن عده‌ای هم که همچنان در این عرصه مانده‌اند، با دلسردی و ناامیدی به آینده می‌نگرند.

غفاری در پایان گفت: البته نباید توقع زیادی از متولیان کشتی داشته باشیم زیرا محمد بنا با آن همه افتخار و بزرگی در کشتی، اینچنین مورد بی‌لطفی قرار گرفت،‌ چه رسد به مربیان گمنام و سازنده تهرانی که کمتر کسی از آنان یاد می‌کند و آنها را می‌شناسد.