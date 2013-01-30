  1. اقتصاد
۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۱۶

حدود فعالیت موسسات حسابرسی تعیین شد

با تصویب هیئت وزیران، تبصره یک ماده 25 اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران اصلاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره(2) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی-مصوب 1372- تصویب کرد؛ تبصره(1) ماده(25) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران اصلاح می شود که بر این فعالیت موسسات حسابرسی شامل ارائه خدمات یاد شده در این ماده و ارزیابی سهام، سهم الشرکه و داوری مالی با رعایت قوانین و مقررات مربوط است و انجام هر گونه فعالیت دیگر توسط آنها ممنوع است.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
 
کد مطلب 1803725

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