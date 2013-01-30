حدود فعالیت موسسات حسابرسی تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره(2) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی-مصوب 1372- تصویب کرد؛ تبصره(1) ماده(25) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران اصلاح می شود که بر این فعالیت موسسات حسابرسی شامل ارائه خدمات یاد شده در این ماده و ارزیابی سهام، سهم الشرکه و داوری مالی با رعایت قوانین و مقررات مربوط است و انجام هر گونه فعالیت دیگر توسط آنها ممنوع است.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

