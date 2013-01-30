مشاور بهداشت و درمان استاندار البرز منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عربیان، استاندار البرز طی حکمی دکتر مهرداد مدرسی را به سمت مشاور بهداشت و درمان استاندار منصوب کرد.



در متن حکم آمده است: نظر به مراتب تعهد، شایستگی، سوابق و تجارب جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان مشاور بهداشت و درمان استاندار منصوب می شوید.



امید است در راستای تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با سرلوحه قرار دادن عدالت گستری، مهرورزی با بندگان خدا، خدمتگزاری به آحاد ملت، تعالی معنوی و در اجرای دقیق سیاستها و تصمیمات دولت خدمتگزار و لحاظ نمودن قوانین و مقررات مربوطه موفق و موید باشید.

