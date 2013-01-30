ملاحظاتی در باب اجرای سند چشم انداز/ وقتی هدفها گم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه ریزی به عنوان مهمترین ابزار برای رسیدن به هدف است، در هر برنامه ریزی شناخت وضع موجود، ترسیم و تبیین وضع مطلوب متناسب با وضع موجود و تعیین چگونگی رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب سه مولفه اساسی و شروط لازم برای یک برنامه ریزی اصولی و هدفمند محسوب می شوند اما شرط کافی نیستند.

کامل ترین برنامه ها نیز اگر در عمل مورد توجه قرار نگرفته و اهداف برنامه ها مورد غفلت قرار گیرند نمی توان انتظار تحقق اهداف مورد نظر را داشت.

برنامه ریزی های اقتصادی معمولا در افقهای زمانی بلند مدت ( 20 تا 50 سال) میان مدت( پنج تا هفت سال) و کوتاه مدت( یک ساله) انجام می گیرد.

مروری به تاریخچه برنامه ریزی های اقتصادی در کشور نشان می دهد که کشور ما قبل از انقلاب پنج برنامه با افق زمانی میان مدت به مورد اجرا گذاشت و برنامه ششم که قرار بود از سال 58 به مورد اجرا گذاشته شود به جهت برخورد با جریان انقلاب اجرایی نشد.

بعد ازپیروزی انقلاب نیز به تدوین برنامه های میان مدت همت گماشته شد اما با آغاز جنگ تحمیلی عملا تا پایان جنگ یعنی تا سال 68، کشور با برنامه های کوتاه مدت یک ساله( بودجه سالیانه) مدیریت می شد.

با پایان یافتن جنگ مجددا موضوع برنامه ریزی های میان مدت در دستور کار قرار گرفت و برنامه های اول، دوم و سوم با افق های زمانی پنج ساله تدوین و به مورد اجرا گذاشته شد.

در سال 1383 بود که با ابلاغ سیاست های کلی نظام توسط مقام معظم رهبری، اولین برنامه بلند مدت نظام با افق زمانی بیست ساله(1404-1384) تدوین و مقرر گردید که تمامی برنامه های بعدی اعم از برنامه های میان مدت و کوتاه مدت یعنی بودجه های سالیانه در راستای اهداف سند چشم انداز تدوین و به مورد اجرا گذاشته شود.



سیاست های کلی اصل 44 و سند چشم انداز

اما عملکردها به گونه ای بوده که گویا اهداف به فراموشی سپرده شده و یا در این میان گم شده اند، سند چشم انداز بیست ساله ای که شاید هنوز برخی از ما از آن و از اهداف آن بی اطلاع هستیم.

فراموش نکنیم که در این سند پیش بینی شده در افق زمانی 1404 باید به قدرت اقتصادی اول منطقه تبدیل شویم، با نگاهی به عملکرد اقتصادی کشور در طی سال های بعد از اجرای سند چشم انداز این نگرانی وجود دارد که تحقق اهداف این سند قدری دور از ذهن خواهد بود به گونه ای که مقام معظم رهبری نیز بارها ازعملکرد مسئولین و کم توجهی ها به خصوص در زمینه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اظهار گلایه نموده و تذکر دادند.

بی شک اشاره به برخی از این عملکردها برای تذکر و یادآوری مجدد اهداف سند چشم انداز خالی از فایده نخواهد بود.

همه کارشناسان بر این عقیده اند که بهره وری در بخش خصوصی بالاتر از بخش دولتی است و در صدر اصل 44 قانون اساسی نیز به این مهم توجه شده و نظام اقتصادی جامعه بر سه پایه دولتی، تعاونی و خصوصی بنا نهاده شده است.

اما علیرغم مشخص بودن تکلیف بخش دولتی در این اصل به دلیل شرایط جنگی، اقتصاد به سمت دولتی شدن نزدیکتر شد، این موضوع آسیب مهمی برای اقتصاد محسوب می شد و بر همین اساس سیاست های کلی اصل 44 مبنی بر واگذاری امور به بخش خصوصی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید.

در این سیاست های ابلاغی صراحتا قید شده بود که واگذاری ها به صورت شفاف و از طریق بورس انجام شود تا همگان از فرصت مساوی برای دسترسی به سهام در حال واگذاری شرکت های دولتی برخوردار باشند.

اما این شفافیت در واگذاری ها کمتر مورد توجه واقع شد و عملا یا سهام شرکت ها به شبه دولتی ها واگذار شد و یا آنکه نحوه واگذاری ها به مردم به گونه ای انجام شد که مردم به عنوان بخش خصوصی نقشی در مدیریت های اقتصادی جامعه پیدا نکردند که واگذاری در قالب سهام عدالت نیز از آنگونه بود. این درصورتی است که یکی از مولفه های اصلی مورد تاکید مقام معظم رهبری در راهبرد اقتصاد مقاومتی ایجاد فرصت برای مشارکت مردمی است.

یکی دیگر از واقعیتها آن بوده که مقرر گردیده بود اهداف سند چشم انداز در قالب چهار برنامه پنج ساله محقق شود اما تاخیر یک ساله در تدوین برنامه پنجم و تدوین و اجرای بودجه سال 1389 بدون وجود سند توسعه پنج ساله یکی دیگر از اشکالاتی بود که در عمل اتفاق افتاد و این امر تحقق اهداف سند چشم انداز را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد.

می دانیم که بودجه های سنواتی یکی از ابزارها برای عملیاتی کردن اهداف اسناد توسعه پنج ساله و به تبع آن اهداف سند چشم انداز است که اعتبارات آن از دو بخش جاری و عمرانی تشکیل می شود.



هفدمندی یارانه ها و اهداف سند چشم انداز 20 ساله

در طی سال های بعد از انقلاب به دلیل حرکت ناخواسته به سمت دولتی شدن اقتصاد، روز به روز سهم اعتبارات جاری در بودجه های سنواتی افزایش یافته بود و ضرورت داشت اصلاح ساختار اقتصادی و سیستم بودجه ریزی برای کاستن از سهم اعتبارات هزینه های جاری به منظور تقویت بخش اعتبارات عمرانی و تملک دارایی ها صورت پذیرد و اصولا تدوین و اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها نیز باید با همین هدف به مورد اجرا گذاشته می شد.

اما به جهت اقتضاعات زمانی، شیوه اجرایی آن به گونه ای شد که اگر چه تا حدودی در جهت حرکت به سمت واقعی شدن قیمت ها موثر بوده اما به دلیل تزریق پول به جامعه در شکل گیری رفتار اقتصادی جامعه تاثیرات مطلوبی به همراه نداشته و خاصیت تورمی آن بیشتر از سایر بخش ها بوده است.

از آنجایی که بر اساس تحقیقات انجام شده در روند 34 ساله اقتصاد کشور در دوره (1386-1353) هر یک درصد افزایش نرخ تورم در نرخ های پائین تر از نرخ 20 درصد، کمتر از چهارهزارم درصد از رشد اقتصادی می کاهد اما یک درصد افزایش نرخ تورم در نرخهای بالاتر از 20 درصد، حدود پنج درصد از نرخ رشد اقتصادی خواهد کاست( دنیای اقتصاد – سه شنبه 19 دی ماه 1391)، نمی توان نسبت به آثار سوء تورم ها بی توجه بود زیرا با نرخ های تورمی بالا، تحقق اهداف سند چشم انداز غیر ممکن خواهد بود.



تاخیر در ارائه لایحه بودجه

همانگونه که می دانیم طبق قانون، بخشنامه بودجه هر سال در مرداد ماه سال قبل ابلاغ می شود تا لایحه بودجه های سنواتی توسط دولت تدوین و حداکثر تا 15 آذر ماه لایحه بودجه توسط رئیس جمهور به مجلس ارائه شود.

این مسئله برای این است که از آن طرف هم نمایندگان مردم بتوانند به موقع آن را بررسی و تصویب کرده و جهت تایید نهایی به شورای نگهبان ارائه دهند که پس از تایید، جهت اجرا به دولت ابلاغ کنند و لازم است همه این فرایندها قبل ازپایان سال انجام پذیرد.

چند سالی است که تاخیر در تهیه و تدوین لایحه و به تبع آن تاخیر در تصویب آن به یک رویه مرسوم تبدیل شده است به گونه ای که نمایندگان مجلس مجبور شدند برای فروردین و اردیبهشت ماه سال 1391 بودجه دو دوازدهم تصویب نمایند و لایحه بودجه سال 92 نیز علی رغم گذشت نزدیک به دو ماه از مهلت قانونی آن هنوز به مجلس ارائه نشده است.

تاخیر در تدوین و تصویب بودجه های سنواتی و کم توجهی به این مهم یکی دیگر از آسیب ها در حوزه مسائل اقتصادی است که در صورت استمرار و تبدیل شدن آن به یک رویه معمول می تواند بسیار خطر آفرین باشد و تحقق اهداف سند چشم انداز را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد.

به هر حال همه مسئولین و برنامه ریزان اقتصادی جامعه و حتی نمایندگان محترم مجلس باید به این مهم توجه نمایند که اقتصاد یکی از اساسی ترین مسال جامعه امروز ما محسوب می شود و اهمیت آن به حدی بوده و هست که مقام معظم رهبری در طی چند سال اخیر، سال ها را با عناوین اقتصادی نامگذاری نمودند.

همه می دانیم که جبهه امروز دشمن در مقابله با نظام جبهه اقتصادی است و هر گونه بی توجهی و یا کم توجهی به این مهم آسیب های جدی برای نظام به همراه خواهد داشت.

به نظر می رسد اهداف سند چشم انداز 20 ساله مهمترین عامل برای همگرایی همه مسئولین نظام وهمراهی مردم در حوزه مسایل اقتصادی محسوب می شود و نباید تحت هیچ شرایطی از آن غافل شد.