دولت عراق با کمک 10 میلیون دلاری به آوارگان سوری موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه نیوز، دولت عراق روز گذشته با کمک 10 میلیون دلاری به آوارگان سوری موافقت کرد.

دبیرخانه کابینه عراق در بیانیه ای با اعلام این خبر افزود: به موجب این تصمیم، وزارت مهاجرت و امور مهاجرین عراق به هر خانواده آواره سوری در اردوگاه "دومیز" در استان دهوک 400 هزار دینار و به هر فرد مجرد 150 هزار دینار پرداخت خواهد کرد.

در ادامه بیانیه آمده است : این کمک مالی از طریق بودجه وزارت مهاجرت تامین خواهد شد. دبیرخانه هیئت وزیران عراق همچنین اعلام کرد که با تحویل 175 هزار دلار از صندوق وزارت امور اجتماعی عرب به حساب وزارت مهاجرت و امور مهاجرین برای توزیع مستقیم کمک ها به آوارگان سوری موافقت کرده است.