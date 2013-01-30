  1. حوزه و دانشگاه
۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۴۴

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

احداث گلزار شهدای دانشگاه خوارزمی در اوایل سال 92

احداث گلزار شهدای دانشگاه خوارزمی در اوایل سال 92

رئیس دانشگاه خوارزمی از احداث گلزار شهدا در این دانشگاه خبر داد و گفت: احداث گلزار شهدای دانشگاه خوارزمی اوایل سال 92 آغاز می شود.

دکتر زهرا حجازی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: طرح گلزار شهدای دانشگاه خوارزمی آماده شده و پیمانکار طرح هم مشخص شده است.

وی با بیان اینکه طرح احداث گلزار شهدای دانشگاه خوارزمی از اوایل سال 92 آغاز می شود تصریح کرد: هیات امنای گلزار شهدای دانشگاه تشکیل شده است.
 
رئیس دانشگاه خوارزمی افزود: این هیات تا کنون جلسات متعددی برگزار کرده است تا برای دو شهید 18 و 20 ساله دانشگاه خوارزمی که موجب آرامش و قداست دانشگاه شده و برکتی برای این دانشگاه به شمار می آیند، گلزاری ایجاد شود.
 
به گزارش مهر، پیکرهای پاک دو شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس، در سال جاری همزمان با سالروز شهادت امام موسی کاظم (ع) در دانشگاه خوارزمی تشییع و به خاک سپرده شد. این دو شهید در عملیات غرورآفرین والفجر 8 در سال 64 و در منطقه فاو به شهادت رسیدند.
 
احداث گلزار برای این دو شهید 18 و 20 ساله از اوایل سال 92 در دانشگاه خوارزمی واقع در استان البرز آغاز خواهد شد.
کد مطلب 1803739

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