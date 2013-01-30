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۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۳۰

اجرای طرح جهادی نظارت بر تاکسیها در شمال شرق تهران

اجرای طرح جهادی نظارت بر تاکسیها در شمال شرق تهران

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 4 تهران از اجرای طرح فوریتی سحاب در محدوده شمال شرق تهران خبر داد و گفت: این طرح با هدف ساماندهی و نظارت بر عملکرد تاکسیها اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبدالقادر میرزایی با اعلام این خبر اظهارداشت: به منظور رفاه حال شهروندان و حمایت، ارزیابی، برنامه ریزی و ساماندهی تاکسی در فصل زمستان بویژه روزهای برفی و بارانی، طرح جهادی زمستانی سحاب ویژه ساماندهی ونظارت تاکسیها در محدوده منطقه 4 اجرا می شود.

وی افزود: در طرح سحاب در تمامی روزهای فصل سرما واحدهای گشت در نقاط مهم و پر تردد منطقه مستقر می شوند و وظیفه اصلی این گشتها نظارت برعملکرد تاکسیها و ممانعت از تخلف آنها به ویژه در دو موضوع تخطی از نرخ مصوب و دربستی است.

میرزایی ادامه داد: در این راستا در سطح منطقه 4 پایانه مغان، پایانه رسالت، چهارراه اشراق، مترو دردشت و ابتدای خیابان هنگام توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک در دستور کار قرار گرفته است.

معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه 4 گفت: به منظور اجرای شایسته این طرح از نیروهای سازمان تاکسیرانی، نیروهای پلیس راهور و نیروهای مردمی خانه شهریاران جوان استفاده خواهد شد و این افراد با لباسهای متحد الشکل و تجهیزاتی مانند کارت شناسایی، بی سیم و تلفن های همراه بهره گرفته شده است.

وی افزود: زمان اجرای طرح سحاب در 2 شیفت از 6 تا 14 و شیفت دوم تا ساعت 21 ادامه دارد.

کد مطلب 1803740

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