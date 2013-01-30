به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تصمیم کمیته جوانان فدراسیون فوتبال، مصطفی قنبرپور علاوه بر هدایت تیم زیر 14 سال در مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی زیر 14 سال (نونهالان) آسیا که اردیبهشت‌ماه در مشهد برگزار می‌شود، وظیفه هدایت تیم نوجوانان ایران در مرحله مقدماتی رقابتهای انتخابی قهرمانی نوجوانان آسیا را هم بر عهده خواهد داشت.

قرار است وی همکاران خود را در این تیم به زودی معرفی کند. تیم فوتبال زیر 15 سال ایران که همان تیم نوجوانان است، یازده روز قبل از اعزام تیم زیر 17 سال ایران به جام جهانی، بازی‌های خود را در مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا شروع خواهد کرد.

میرشاد ماجدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید این خبر گفت: هماهنگی‌های لازم با علی دوستی‌مهر صورت گرفته و با توجه به تجربیات دوستی‌مهر در این رده سنی، وی به عنوان مدیر فنی بر عملکرد تیم نوجوانان کشورمان نظارت خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: همچنان در حال مطالعه هستیم تا یک مربی خوب را برای تیم فوتبال جوانان انتخاب کنیم. سعی ما بر این است مربی را انتخاب کنیم که تجربه لیگ برتری را داشته باشد و در رده‌های پایه هم کار کرده باشد.

سرپرست کمیته جوانان فدراسیون فوتبال در مورد شایعات اخبر مبنی بر مذاکره با عبدلله ویسی و یکی دو گزینه دیگر پاسخ داد: این روزها گمانه‌زنی‌های زیادی صورت می‌گیرد ولی با هیچ کدام از اسامی که در رسانه‌ها آمده، گفتگویی نداشته‌ایم.

ماجدی در پاسخ به این پرسش که چه زمانی سرمربی تیم جوانان معرفی خواهد شد، گفت: خیلی علاقمند نیستیم تا مربی را انتخاب کنیم که از همان روز اول با کارشناسان و رسانه‌ها چالش داشته باشیم. باید مربی را برگزینیم که تا سال 2015 هدایت این تیم را بر عهده داشته باشد، برای همین وسواس زیادی برای این انتخاب به خرج می‌دهیم.