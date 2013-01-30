53 برنامه فرهنگی، هنری و ورزشی در نظرآباد اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابراهیم کساییان پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان نظرآباد در خصوص طرح های دهه فجر که در این شهرستان به بهره برداری می رسد، گفت: در ایام دهه مبارک فجر 97 طرح در بخش های عمرانی، کشاورزی، مسکن، آبفای شهری، محیط زیست و خدماتی با صرف هزینه ای بالغ بر 268 میلیارد و 429 ملیون ریال در سطح شهرستان به بهره برداری می رسد.

وی افزود: با راه اندازی این طرح ها برای 188 نفر از جوانان شهرستان فرصت شغلی مستقیم ایجاد می شود.



فرماندار نظرآباد در ادامه به برنامه های گرامیداشت دهه مبارک فجر اشاره کرد و افزود: امسال در ایام مبارک سی و چهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی 53 برنامه فرهنگی، ورزشی و هنری با موضوع انقلاب اسلامی در سطح شهرستان برگزار می شود.



کساییان افزود: برگزاری المپیاد های ورزشی، برپایی نمایشگاه تجسمی فجر، دیدار با خانواده های معظم شهدا و جانبازان و ایثارگران، ویزیت رایگان روستاییان، گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، برگزاری جشن های مختلف انقلابی و برگزاری مسابقات ورزشی از جمله برنامه های پیش بینی شده برای شهرستان نظرآباد است.