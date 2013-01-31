برگزاری سی و ششمین کنفرانس وحدت اسلامی/ نکوداشت آیت الله تسخیری

ولادت حضرت رسول(ص)؛ ولادت نور

شیعیان بنابر قول مشهور 17 ربیع الاول عام الفیل و اهل سنت روز 12 همان ماه و سال را روز ولادت حضرت رسول اکرم (ص) دانسته اند.

محمد(ص) نخستین فرزند آمنه وعبدالله وبنیان گذار مکتب اسلام 53 سال قبل از هجرت متولد شد و با ولادت خویش هر بتی در هر جای عالم مستقر بود رابر زمین افکنده، ایوان کسری رابه لرزه درآورده وآتشکده فارس را به خاموشی بدل می سازد.

پیامبرقبل از تولد پدر خویش را از دست می‏دهند ودر 6 سالگی فقدان مادر را تجربه می کنند به همین جهت تا چندی به سرپرستی عبدالمطلب و پس از آن تحت نظر ابوطالب عموی خود رشد ونمو می یابند.

تولدپیامبر در سرزمینی که بربریت وبدویت در آن بیداد می کند وافکار خرافی چون سحر، جادو، زنده به گور کردن دختران و...رواج دارد حسی چون سقوط به قعر تاریخ را برای انسان تداعی می کند.

پیامبر (ص)در طول 23 سال نبوت خویش گرچه اتفاقات بسیاری را هم چون غزوات وجنگ های متعدد، تحریم اقتصادی، فتح مکه، تبیین رسالت جهانی و بسیاری از موارد دیگر را پشت سر می گذارد، اما نکته مهم در خصوص ایشان آن است که پیامبر (ص) صرف نظر از آنکه مجری احکام الهی بوده است و از این رهگذر پیروزی‏های چشم گیری را نصیب اسلام کرده اند، خود نیز خصال وصفاتی را دارا هستند که در توسعه اسلام نقش به سزا داشته است.

سیره‌نویسی بعد از شیخ مفید در تشیع کنار گذاشته شد/ تصاویر سلیقه‌ای از اسلام



نشست "پیامبر رحمت و دنیای معاصر" دوشنبه شب نهم بهمن ماه در مسجد و کانون توحید برگزار شد.

دکتر صادق آئینه‌وند استاد تاریخ اسلام دانشگاه تربیت مدرس در این نشست گفت: باید یک تفکر جدید نسبت به سیره پیامبر داشته باشیم. اگر به تبلیغاتی که صورت می گیرد توجه کنیم درمی‌یابیم که تصویری خشن از پیامبر(ص) ارائه و ساخته می شود. این در واقع یک نگاه قشری و عقب مانده و متحجرانه به اسلام است.

وی افزود: سیره‌ها را دیگران نوشته‌اند و ما در آن نقشی نداشته‌ایم. این در حالی است که شیعیان آغازگر سیره و تاریخ نویسی بوده‌اند. باید توجه داشت که بعد از شیخ مفید سیره نویسی مورد توجه جدی نبوده است.

وی با اشاره به اینکه اشکالاتی در سیره نویسی پیامبر(ص) وجود دارد که باید بازنگری شود، گفت: این پرسش مطرح است که آیا سیره‌ای که عباسیان نوشتند قابل استناد است؟! ما باید دست به سرچشمه ببریم و از آنجا آغاز کنیم. باید توجه جدید به سیره داشته باشیم.



بی‌جهت از گذشته علمی خود تمجید می‌کنیم/ چرند بودن بسیاری از کتب علمی قدیمی



نشست دیگری از سلسله نشست های الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت یکشنبه 8 بهمن با سخنرانی حجت الاسلام رسول جعفریان در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد.

جعفریان در این نشست گفت: در این سخنرانی کتابی را مبنا قرار می دهم با عنوان «عجایب المخلوقات» که نسبتا اثر مهمی در تمدن و علم اسلامی محسوب می شود و به لحاظ زبان فارسی نیز اهمیت دارد اما پیش از سخن درباره این کتاب باید مقدماتی را درباره تاریخ علم در تمدن اسلامی بیان کنم. ما در بحث تاریخ علم مدام در پی تمجید از خود هستیم.

جعفریان در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: مشکل ما این است که فکر می کنیم بحث علم و دین را حل کرده ایم. ما در علوم انسانی بسیار بسته تر عمل کرده ایم و با وجود نگاه شگفتی که به این حوزه داریم هنوز مبانی جامعه را نشناخته ایم. هنوز هم گمان می کنیم در شناخت جامعه باید حتما نگاه دینی داشته باشیم، در حالی که نباید عشق بیش از حد به یک امر مانند دین سبب شود که همه چیز را در قالب آن قرار دهیم. ما هنوز در بحث جوهر و عرض مانده ایم.

وی ادامه داد: ما هنوز در بحث جوهر و عرض مانده ایم و نتوانستیم یک دوچرخه بسازیم. هنوز عده ای پیدا می شوند که سعی دارند بگویند هر یک از علوم توسط پیامبران آغاز شد و برای مثال کشتی سازی با حضرت نوح و خیاطی با فلان پیامبر آغاز شد. برخی به دلیل اراداتشان به دین مدام سعی دارند همه چیز را به دین نسبت دهند تا از این طریق دینداری خود را ثابت کرده باشند.



سی و ششمین کنفرانس جهانی وحدت اسلامی



سی و ششمین کنفرانس جهانی وحدت اسلامی با عنوان «پیامبر اکرم(ص) نماد هویت امت واحده اسلامی» صبح یکشنبه 8 بهمن با حضور جمعی از شخصیت های دینی و سیاسی جهان اسلامی در سالن اجلاس سران تهران برای دو روز آغاز به کار کرد.



آیت الله محسن اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در ابتدای این مراسم طی سخنانی گفت: امیدواریم در این کنفرانس بتوانیم با بررسی مشکلات و بحران های جهان اسلام به راه حل هایی برای رفع این بحران ها دست پیدا کنیم.

وی تاکید کرد: بزرگترین و خطرناک ترین مشکلی که جهان اسلام را تهدید می کند مشکل فتنه و ایجاد تفرقه و جنگ میان خود مسلمانان است و این فاجعه ای است که دل هر مسلمانی را به درد می آورد، لذا امیدواریم با هم اندیشی و همکاری و بسیج امکانات و همت ها برای حل این بحران چاره ای بیاندیشیم.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی افزود: عالمان بزرگ جهان اسلام می توانند حلال مشکلات جهان اسلام باشند ما نباید از سازمان های بین المللی انتظار حل مشکلات جهان اسلام را داشته باشیم، بلکه این متفکران و مصلحان جهان اسلام هستند که باید در اندیشه حل مشکلات جامعه اسلامی باشند آیا می توان بر فجایعی که امروز در کشورهایی نظیر سوریه، بحرین، پاکستان، عراق و… بدست مسلمین علیه مسلمین انجام می شود چشم فروبست؟ آیا اسلام به ما اجازه می دهد در برابر این مشکلات دست روی دست بگذاریم؟ آیا قرآن و نبی اکرم اجازه می دهند در برابر این وقایع دم فرو بسته و تلاشی در حل آن انجام ندهیم؟



دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی دراین مراسم ، با عرض تبریک به مناسبت میلاد پیامبر(ص) و میلاد امام صادق(ع) گفت: امیدوارم هفته وحدت موجبات نزدیکی قلوب مسلمین را فراهم آورد و انفاس قدسی رسول الله(ص) و امام صادق(ع) و برکات آن امت اسلامی را در بر گیرد.

وی با اشاره به فرمایش پیامبر گرامی اسلام(ص) مبنی بر اینکه امت من تا هنگامی که یکدیگر را دوست بدارند و امانتداری کنند سعادتمند خواهند بود، گفت: کنفرانس وحدت در پی تحقق این بشارت نبوی پیوندهای مسلمانان را در صراط مستقیم و دوستی و مودت قرار داده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمودند: انسان با محبوب خود محشور می شود. ان شاء الله محبوب ما در این مجلس مودت مسلمین باشد.



آیت الله محسن اراکی دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با حضور در همایش بانوان بیست و ششمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی، در بیان دلایل برگزاری نشستی مجزا برای بانوان در کنفرانس وحدت اظهارداشت: اصولا نقش بانوان در جامعه سازی اسلامی بسیار مهم است. در قرآن کریم و روایات اهل بیت "ع"، به ویژه فرمایشات رسول اعظم(ص)، تاکید شده که جامعه را خانواده می سازد و خانواده را زن خانواده می سازد و در روایات نیز به این مسئله تاکید شده است.

وی با اشاره به چالش های خطرناک و بزرگ جهان اسلام گفت: مهمترین چالش امروز جهان اسلام ، تلاش دشمنان برای در هم شکستن اراده اسلامی مسلمانان از درون است، دردرون جامعه اسلامی ما افراد مخلص و پاک زیاد بودند ولی در درون روح جمعی ما افراد از خدا غافل بسیار بود ولی بیداری اسلامی روح خفته افراد را بیدار کرد و اراده جمعی را شکل داد.

آیت الله تسخیری هم فقیه است و هم کلامی و هم مفسر



در هفته جاری همایش بین المللی نکوداشت آیت الله تسخیری با حضور شخصیت های سیاسی و فرهنگی شنبه شب 7 بهمن در هتل پارسیان آزادی برگزار شد.

دکتر محمد باقر خرمشاد رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با طرح این پرسش که انسانها در برابر چه کسانی سر تعظیم فرو می آورند گفت: یکی از پاسخها این است که در برابر کسانی که در آنی موفقند که ما خود در آن کمتر موفق هستیم یا در آن موفق نیستیم سر تعظیم فرود می آوریم.

وی افزود: آیت الله تسخیری دارای خصالی است که هر کدام از آنها به تنهایی باعث می شود سر تعظیم فرود آوریم حال آنکه ایشان مجموعه آن خصال هستند.

وی تأکید کرد: ایشان عالم دینی ذو ابعادی است که هم فقیه است و هم کلامی و هم مفسر. در میان همه عالمان دینی توان رسیدن به این قله وجود ندارد. ایت الله تسخیری صدها مقاله و دهها کتاب نوشته است.

در این همایش آیت الله محسن اراکی دبیر کل مجمع تقریب مذاهب گفت: بیش از 45 سال از سابقه آشنایی بنده با ایت الله تسخیری می گذرد. این دوره برای من یک دوره آموزشی کاملی بوده است.

وی افزود: در عرصه های علم و عمل توفیق بود در خدمت ایشان باشم. ایشان دارای فضای باز اندیشه و علم ژرف در حوزه های مختلف علوم اسلامی است. ایشان فردی جهادگر و پرتلاش است.

رئیس حوزه های علمیه کشور هم در این مراسم گفت: امروز از یک شخصیت مدافع دین و پرچمدار وحدت تکریم می شود. شخصیت ارزنده ایشان شخصیت ارزنده جهان اسلام است که در جهان اسلام از او به عنوان شخصیتی برجسته یاد می شود.

وی افزود: روحانیت یک مسئولیت است و نه یک شغل. مراتبه یعنی مرزبانی. گاهی مرزبانی در عرصه جغرافیایی است و گاهی در عرصه اعتقادی.

حسینی بوشهری تصریح کرد: آیت الله تسخیری در عرصه فقه، حقوق و اعتقادی یک مرزبان کم نظیر است. باید توجه داشت که مرزبانی سرمایه مرزبانی می خواهد. این شخصیت عالمانه سخن می گوید و از فرصت ها به بهترین نحوه استفاده می برد.