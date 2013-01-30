به طور کلی از آیات و روایات استفاده میشود که گواهان بر اعمال انسانها در روز قیامت شش گروه هستند:
در رأس همه گواهان، خداوند است: "در هر حال که باشی و هر آیه از قرآن که بخوانی و هر کاری را که انجام بدهید، ما گواه بر شما هستیم".
همچنین در این آیه شریفه آمده: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ کَذِبًا أُوْلَئِکَ یُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَیَقُولُ الأَشْهَادُ هَۆُلاء الَّذِینَ کَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمْ أَلاَ لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِینَ» "و چه کسى ستمکارتر از آن کس است که بر خدا دروغ بندد آنان بر پروردگارشان دروغ عرضه مىشوند و گواهان خواهند گفت اینان بودند که بر پروردگارشان دروغ بستند هان لعنتخدا بر ستمگران باد." (هود،۱۸)
پیامبر اکرم(ص) دیگر شاهد روز قیامت است: «فَکَیْفَ إِذا جِئْنا مِنْ کُلِّ أُمَّة بِشَهِید وَجِئْنا بِکَ عَلی هۆُلاءِ شَهِیداً»، چگونه است حال آنها در آن روز که برای هر امتی گواهی بیاوریم و تو را گواه بر آنها قرار دهیم.
امامان معصوم(ع) و اوصیا نیز از شاهدان روز قیامت به شمار می روند:"چگونه خواهد بود آن روز که از هر امتی گواهی میآوریم و تو را گواه بر آنان قرار میدهیم".
امام صادق(ع) در تفسیر آیه فرمود:"این درباره امت محمد(ص) نازل شده و در هر قرنی برای آنان امامی از ما خواهد بود که شاهد بر آنان است و محمد(ص) گواه برهمه ما است".
«کَذَلِکَ جَعَلْنَـاکُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَکُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَی النَّاسِ» ما شما را امت میانه قرار دادیم تا گواه بر مردم باشید، طبق روایات مراد از امت امامان معصومند، زیرا سایر افراد امت، از علم و عصمت لازم برای گواهی در آن روز برخوردار نیستند.
اعضای بدن انسان نیز شاهدی دیگر در روز قیامت برای اعمال او خواهد بود: «یَوْمَ تَشْهَدُ عَلَیْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ»، "درآن روز زبانها و دستها و پاهایشان بر ضد آنان نسبت به اعمالی که مرتکب شدهاند، گواهی میدهند". در آیه دیگری میفرماید:"زمانی که به آن (دوزخ) میرسند، گوشها و چشمها و پوستهای تنشان به اعمال آنان گواهی میدهد".
فرشتگان نیز از جمله شاهدان روز قیامت هستند:"در آن روز هر انسانی وارد محشر میشود، در حالی که فرشتهای با او همراه است که او را به سوی حساب سوق میدهد و گواهی از فرشتگان است که بر اعمال او شهادت میدهد".
زمین نیز شاهد و گواه روز قیامت است:"یومئذ تحدّت اخبارها؛ در آن روز زمین اخبار خود را بازگو میکند".
زمان نیز در روز قیامت شاهد و گواه خواهد بود. از برخی روایات استفاده میشود که زمان در روز قیامت از شاهدان به شمار میرود. امام باقر(ع) فرمود:"هیچ روزی برانسان نمیگذرد مگر این که به او میگوید:ای فرزند آدم! من روز تازهای هستم و برتو شهادت میدهم. در من کار خوب انجام بده تا در قیامت به نفع تو گواهی دهم".
در این خصوص و تأیید این گواه، امام سجاد در دعای ششم صحیفه سجادیه میفرماید: «هَذَا یَوْمٌ حَادِثٌ جَدِیدٌ، وَ هُوَ عَلَیْنَا شَاهِدٌ عَتِیدٌ»، امروز روز جدیدی است که در قیامت گواه اعمالی است که در آن انجام میدهیم.
شاهد دیگر روز قیامت وجدان است:«اقرء کتابک کفى بنفسک الیوم علیک حسیباً» نامهى عملت را بخوان و خود قضاوت کن که با تو چه برخورد شود.
خود اعمال انسان نیز در روز قیامت شهادت خواهند داد: «وجدوا ما عملوا حاضراً» در قیامت اعمال انسان تجسّم یافته و در برابر او نمودار مىشوند.
چگونگی شهادت
حال این پرسش مطرح است که نحوه شهادت این شاهدان و گواهان چگونه خواهد بود.
چگونگی شهادت خدا و پیامبران و اوصیا چندان روشن نیست، اما مطابق ظاهر آیات و صریح روایات، خدا و پیامبر و امامان(ع) از اعمال انسانها آگاهی کامل دارند و آنها را میبینند.
کیفیت شهادت اعضا و جوارح بدن را قرآن کریم بیان کرده است:"وقتی انسانها به پوستهای خود میگویند برای چه علیه ما شهادت دادید؟ در پاسخ میگویند: ما را به زبان آورد و قدرت نطق داد، کسی که همه چیز را به نطق در آورده است".
در این که اعضای بدن به چه صورتی به نطق میآیند، مفسران احتمالاتی دادهاند:
1 - خداوند در آن روز درک و شعور و قدرت سخن گفتن در یک یک اعضا میآفریند و آنها به راستی سخن میگویند، و چه جای تعجب؟ همان کسی که این قدرت را در قطعه گوشتی به نام زبان آفریده، میتواند در سایر اعضا نیز بیافریند.
2 - آنها از درک و شعوری بهرهمند نمیشوند، ولی خداوند آنها را به سخن گفتن وا میدارد. در حقیقت اعضا محل ظهور سخن خواهند بود و حقایق را به فرمان خدا آشکار میکنند.
3 - اعضای بدن هر انسانی آثار اعمالی را که در تمام طول عمر انجام داده، مسلّماً با خود خواهد داشت، چرا که هیچ عملی در جهان نابود نمیشود و آثار آن روی یکایک اعضای بدن و در فضای محیط باقی میماند. آن روز که روز بروز و آشکار شدن است، این آثار نیز بر دست و پا و سایر اعضا ظاهر میشود و ظهور این آثار به منزله شهادت است.
چگونگی شهادت زمین و زمان و فرشتگان هم به صورت یقینی معلوم نیست، اما چون که آنها در دنیا با انسان همراه بودهاند و خداوند میتواند همه چیز را به سخن گفتن آورد، آنها نیز به سهم خود به نفع یا به ضرر انسانها با قدرت خدا شهادت میدهند.
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