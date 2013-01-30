لزوم رفع مشکلات مطبوعات و رسانه های استان هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین مرشدی در دیدار با اعضای خانه مطبوعات هرمزگان بیان داشت: در حد توان از خانه مطبوعات هرمزگان حمایت ودرجهت رفع مشکلات مطبوعات ورسانه های استان تا آنجا که به استان مرتبط است تلاش خواهم کرد وآنچه نیزکه از طریق مرکزمی توان مرتفع نمود پیگیری می کنم.

حجت الاسلام مرشدی از پیشنهاد مدیرعامل خانه برای دیدار اختصاصی با مدیران مسئول مطبوعات و بررسی مشکلات آنان استقبال کرد و افزود: در اولین فرصت در خانه مطبوعات با مدیران مسوول یدار خواهم کرد.

وی در ادامه با اشاره به فرمایش امام خمینی(ره) در خصوص این که دنیا بر اساس تبلیغات اداره می شود به نقش مطبوعات و جایگاه آنان پرداخت و بیان داشت: نقش مطبوعات در تبلیغات نقش به سزایی است و رهبر معظم انقلاب نیز تقوای رسانه ای را از مهم ترین ارکان حوزه رسانه معرفی کرده اند.

وی افزود: از محاسن و مزیت های مطبوعات در استان ها این است که می توانند توانمندی های یک استان را در سطح کشور معرفی و مطرح کنند و نگاه مردم را به آن حوزه تغییر دهند وحضور روزنامه ایی از هرمزگان در گستره کشوری موجب خوشحالی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان اظهار داشت: استان هرمزگان دارای ریشه های غنی فرهنگی است و مطبوعات می توانند با کار علمی و کارشناسی این فرهنگ عظیم را به صورت شایسته و در خور شان معرفی کنند.

مرشدی معرفی مشکلات در حوزه های مختلف را از دیگر رسالت های مطبوعات دانست و تصریح کرد: انتقال این مشکلات باعث می شود مسئولان به حل و فصل آن همت بگمارند و در این رابطه نیز مردم به عنوان نمایندگان مردم محسوب می شوند.

وی یادآور شد: ایجاد فضای آرامش در جامعه نقش و رسالت اصلی مطبوعات است به ویژه در برهه زمانی کنونی که کشور در مواجهه با اقسام و انواع حملات و تحریم هاست و سعی دارند مردم را از این طریق از نظام و انقلاب مایوس کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان در ادامه گفت: مطبوعات در خط مقدم مبارزه با توطئه های دشمن قرار دارند و خبرنگاران سربازان گمنام خط مقدم جبهه جنگ نرم هستند و به بهترین شکل توطئه های آن ها را خنثی می کنند.

حجت الاسلام مرشدی انعکاس دستاوردهای انقلاب و نظام را از دیگر وظایف خطیر مطبوعات برشمرد و افزود: این اقدام مطبوعات که تاکنون به شکل قابل تحسینی صورت گرفته است باعث ایجاد امیدواری در میان مردم شده است.

وی اضافه کرد: با توجه به مشکلاتی که دشمن به صورت مستمر ایجاد کرده است روز به روز شاهد پیشرفت نظام و انقلاب در عرصه های مختلف هستیم به گونه ای که در بسیاری از حوزه ها جزء ده کشور مطرح دنیا می باشیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان تصریح کرد: به اذعان همگان انقلاب اسلامی ایران باعث ایجاد بیداری اسلامی در جهان شد که این اتفاق سرنگونی دست نشانده های دشمنان را در کشورهای اسلامی به دنبال داشت از همین رو هم اکنون ایران اسلامی در حساس ترین برهه قرار دارد و برای عبور از این گردنه نیازمند اتحاد، هم دلی و تعامل بخش های مختلف هستیم.

حجت الاسلام مرشدی درباره نحوه حمایت از مطبوعات خاطرنشان کرد: درک واقعی مسئولان از جایگاه مطبوعات در نوع و کیفیت حمایت ها بسیار تعیین کننده است و در این راستا اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در حد توان خود از هیچ گونه کمک و حمایتی دریغ نخواهد کرد.

در ادامه این نشست رئیس، مدیرعامل و اعضای خانه مطبوعات استان ضمن تبریک انتصاب حجت الاسلام حسین مرشدی به عنوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان به معرفی مطبوعات استان و بیان وضعیت آنها پرداختند.