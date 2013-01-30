تیم شنای 4 در 100 متر شنای دختران آذربایجان شرقی در کشور سوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، مسابقات شنای قهرمانی دختران نوجوان کشور گرامیداشت سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب از سه شنبه با حضور 19 تیم آغاز شد و تیم آذربایجانشرقی در رشته چهار در 100 متر به مدال برنز تیمی رسید.

مدال برنز رقابت های چهار در 100 متر دختران کشور در رده سنی 11 تا 12 سال به سروین عظیم زاده ، شقایق رنجبر ، شقایق زنده دل و ملسیا آقایی به مربیگری پروین شکری و لیلا حقیقت رسید.

مسابقات شنا در رده های سنی 12-11 سال و 14-13 سال با هدف توسعه کمی و کیفی شنای کشور در دو بخش پسران و دختران همزمان با دهه مبارک فجر و سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی برگزار میشود و تیم آذربایجان شرقی پس از تهران و توابع تهران دوم و سوم شدند.

تبریز، قهرمان بدمینتون جام فجر آذربایجان شرقی شد

رقابت های بدمینتون قهرمانی آذربایجان شرقی گرامیداشت دهه فجر با قهرمانی تیم تبریز به پایان رسید.

در این رقابت ها که با حضور شش تیم و در سالن اختصاصی امام علی (ع) برگزار شد در بخش تیمی، تیم های تبریز، اهر و مراغه به ترتیب رتبه های نخست تا سوم را به خود اختصاص دادند.

در بخش انفرادی این رقابت ها نیز میلاد و بابک محمود پور هر دو از تبریز و مصطفی ایمانی از اهر عناوین اول تا سوم را به دست آوردند و در رقابت های دو نفره نیز سپهر احمد و فرزین خانزاده از تبریز اول شدند، مهدی داداشی و مصطفی غلامی از مراغه بر سکوی دوم ایستادند و هادی موسوی و بابک رحیمی از هشترود در جایگاه سوم قرار گرفتند.

مسابقه های شطرنج دانش آموزی جام وحدت و پیروزی در مراغه برگزار شد

مسابقه های شطرنج دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی مراغه در قالب جام ' وحدت و پیروزی ' با معرفی تیم های برتر پایان یافت.

این مسابقه ها به مناسبت گرامیداشت دهه فجر با حضور 21 تیم از مدارس ابتدایی در سالن شهید رجایی این شهرستان برگزار شد و در پایان این مسابقه ها تیم های آموزشگاه های ریحانه، نیلوفر و شرف (2) به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

رقابت های جام وحدت و پیروزی با شرکت 260 تیم در رشته های مختلف از جمله فوتسال، هندبال، والیبال و بسکتبال و شطرنج با حضور دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی این شهرستان از اول بهمن شروع شده و تا اول اسفند سال جاری ادامه دارد.