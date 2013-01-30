خودباوری جوانان ایرانی مولود انقلاب است/ ایران اسلامی در مسیر پیشرفت

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله دهمرده صبح چهارشنبه در آئین نواختن زنگ انقلاب در مدرسه فدک خرم آباد با بیان اینکه در زمان رژیم شاهنشاهی به وسیله عنصری به نام شاه نظام سلطه بر ایران حاکم بود، اظهار داشت: ماهیت این نظام سلطه استعمار و استثمار بود و اجازه نمی داد که مردم ایران ظرفیت های خود را برملا کنند.

وی با بیان اینکه امروز به برکت انقلاب اسلامی ایران پیشرفت های فراوانی در کشور به دست آمده است، عنوان کرد: امروز ایران اسلامی تنها کشوری است که در مورد همه امورات خود تصمیم گیری می کند.

استاندار لرستان با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران الگویی برای همه آزادی خواهان جهان است، یادآور شد: ویژگی دیگر نظام جمهوری اسلامی ایران این است که روز به روز بر پیشرفت های خود افزوده و مسیر استقلال و خودکفایی خود را می پیماید.

دهمرده همچنین با تاکید بر اینکه امروز جوانان ایران اسلامی چراغ نورانی انقلاب اسلامی ایران هستند، اظهار داشت: جوانان ایران اسلامی باید در زمینه های مختلف علمی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و ... خودشان را باور داشته باشند.

وی تصریح کرد: یکی از پیامدهای نظام شکوهمند ایران اسلامی ایران اعتماد به نفس و خودباوری به جوانان کشور بوده است.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه امام خمینی(ره) با پیروزی انقلاب اسلامی ایران خودباوری را در میان جوانان کشور ایجاد کرد، بیان داشت: امام با این کار می خواست بگوید که هیچ غیر ممکنی وجود ندارد.

دهمرده با تاکید بر اینکه امروز استعدادهای فراوانی در زمینه های مختلف در کشور ایران وجود دارد، یادآور شد: ما امروز به این استعدادها و جوانانمان افتخار می کنیم.

وی با تاکید بر اینکه کار نظام جمهوری اسلامی ایران فراهم آوردن شرایط لازم برای شکوفایی استعدادهای جوانان در عرصه های مختلف است، ادامه داد: امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در این مسیر در حال حرکت است.

استاندار لرستان با بیان اینکه این خودباوری و اعتماد به نفس جوانان ایران اسلامی موجب شده که ایران به عنوان یک الگو برای همه دنیا مطرح شود، بیان داشت: امروز همه آزادی خواهان جهان از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران الگو گیری می کنند.