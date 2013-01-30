مدیرعامل ماشین سازی از جیب خرج می کند/ عدم پرداخت مطالبات به سبزقباها

احد اصغرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت باشگاه ماشین سازی تبریز اظهار داشت: خوشبختانه تیم فوتبال ماشین سازی در دو بازی گذشته خود هم خوب بازی کرده و هم خوب نتیجه گرفته که این امر موجب خوشحالی و امیدواری بیشتر هواداران شده است.

وی ادامه داد: با این حال عدم تعهد اسپانسر مالی باشگاه طی چند روز گذشته مشکلات زیادی را ایجاد کرده که هم بازیکنان و هم هواداران نسبت به این موضوع واکنش نشان داده اند.

اصغرنژاد با اشاره به اینکه موسسه مالی کوثر تا کنون بر اساس تعهدات خود عمل نکرده است، تصریح کرد: پس از ماجرای ادغام موسسه جوانان خیر اسپانسر و مالک باشگاه ماشین سازی با موسسه کوثر، بر اساس تعهدی که در استانداری آذربایجان شرقی داده شد، مقرر شد موسسه کوثر طبق قرارداد دوطرفه تا شش ماه آینده متقبل هزینه های باشگاه ماشین سازی شود.

وی افزود: حدود 25 روز قبل طی جلسه ای که با دکتر رضایی مسئول موسسه کوثر داشتیم، که وی گفت در خصوص باشگاه باید با نماینده این موسسه در تهران صحبت کنیم و بر این اساس ما عازم تهران شدیم و با احدعلی بخشی زاده مسئول ورزش موسسه کوثر جلسه ای برگزار کردیم اما یکی، دو روز بعد از دفتر تهران به ما اعلام شد که مسئول ورزش موسسه کوثر هیچ شوق و رغبتی برای تیمداری و حمایت از باشگاه ماشین سازی ندارد.

اصغرنژاد گفت: این عدم رغبت بخشی زاده در شرایطی بود که موسسه کوثر متعهد به حمایت مالی از باشگاه ماشین سازی و تقبل هزینه های این باشگاه است و باید طبق قرارداد، به تعهدات خود عمل کند.

وی با بیان اینکه باشگاه ماشین سازی به امید حمایت مالی اسپانسر مورد اشاره اقدام به جذب چند بازیکن در نیم فصل کرد، یادآور شد: ما در نیم فصل با چند بازیکن خوب مذاکره کردیم و پس از صحبت هایی که حسین خطیبی شخصا با این بازیکنان داشت، آنها را با رقم هایی پائین تر به تیم آوردیم و به نظر من و اغلب کارشناسان فوتبال این بازیکنان توانسته اند به همراه نفرات قبلی و با درایت حسین خطیبی تا حدودی وضعیت تیم را بهتر کنند.

وی ادامه داد: از زمانی که اسپانسر باشگاه کمکی به ماشین سازی نکرده است، شخص سینا اصل محمدپور مدیرعامل باشگاه نزدیک به 350 میلیون تومان از جیب خود خرج کرده و در واقع الان باشگاه ماشین سازی از چک های شخصی ایشان خرج می کند. من باید بگویم که مثل آقای اصل محمدپور در این فوتبال خیلی کم پیدا می شود که از پول خود برای یک باشگاه خرج کند و درواقع ایشان در حق فوتبال تبریز و باشگاه ماشین سازی مردی کرده است.

سخنگوی باشگاه ماشین سازی در ادامه تاکید کرد: هواداران بدانند که اگر دلسوزی مسئولان باشگاه نبود، اکنون شاید وضعیت بدتر از قبل می شد و شاید ماشین سازی منحل می شد. البته باید از هواداران هم تشکر داشته باشم که هنوز در کنار تیم محبوب و قدیمی خود حاضر هستند و بهترین سرمایه باشگاه محسوب می شوند.

وی گفت: هواداران ماشین سازی تاکنون هیچ کمک مالی ندیده اند و حتی با پول خودشان به شهرهایی که تیم بازی دارد، می روند و در بازیهای بیرون از خانه هم تیم را حمایت می کنند. بخاطر مشکلات اخیر نیز یکی، دو روزی است که هواداران اعلام کرده اند که می خواهند مقابل استانداری و موسسه کوثر جمع شده و نسبت به عدم تعهد این موسسه اعتراض کنند که فعلا ما از این کار جلوگیری کرده ایم.

اصغرنژاد با تاکید بر اینکه مسئولیت چنین کارهایی به عهده اسپانسر مالی باشگاه ماشین سازی خواهد بود، اظهار داشت: ما چندین بار طی روزهای گذشته با مسئولان موسسه کوثر صحبت هایی انجام داده ایم که متاسفانه فعلا بی نتیجه بوده است. از آخرین وعده ای که مسئولان این موسسه به ما داده اند، چند روز می گذرد و هنوز خبری از پول نیست.

وی افزود: ما مدارکی در اختیار داریم که اگر موسسه کوثر نخواهد به تعهدات خود عمل کند، مجبور به شکایت خواهیم شد. ما چند روزی را هم صبر می کنیم و از هوادارانمان می خواهیم طی یکی، دو روز آینده هیچ اقدامی نکنند تا بلکه طرف قرارداد باشگاه ماشین سازی به تعهدات خود عمل کند اما اگر اینگونه نشد، حتما راهکاری برای این مشکل پیدا خواهیم کرد.

مشاور باشگاه ماشین سازی تبریز در ادامه عنوان داشت: فعلا بازیکنان تیم را برای کسب نتایج خوب در بازی های آینده آماده نگه داشته ایم و با محبت هایی که حسین خطیبی در حق بازیکنان کرده، آنها فعلا با روحیه به کار ادامه می دهند و از طرفی تامین هزینه های باشگاه چون به عهده مدیرعامل است، مشکل آنچنانی بوجود نیامده اما با این حال ما به صورت جدی پیگیر مسایل اسپانسری باشگاه هستیم.

موسسه مالی جوانان خیر چندی پیش مالکیت باشگاه ماشین سازی تبریز را به عهده گرفت اما دیری نگذشت که این موسسه به دلیل مشکلاتی که داشت، مجبور به ادغام با یک موسسه مالی دیگر به نام موسسه کوثر شد تا تعهدات و قرارداد بین باشگاه ماشین سازی و مسئولان موسسه جوانان خیر، با پذیرش از سوی موسسه کوثر به این اسپانسر جدید تعلق پیدا کند. اما با این حال موسسه کوثر تاکنون هرگز خود را ملزم به پرداخت مطالبات باشگاه ماشین سازی نکرده و باعث ایجاد مشکل در این تیم ریشه دار و قدیمی شده است.