به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون وزنه برداری، این جلسه با حضور حسین رضازاده، رئیس فدراسیون و اعضای هیئت رئیسه و رؤسای کمیته‌های فدراسیون در محل فدراسیون برگزار می شود. دستور اصلی این جلسه تصویب تقویم سال 1392 فدراسیون وزنه برداری است و در کنار آن ضمن ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در 10 ماه گذشته، برای سال آینده سیاست‌گذاری های لازم صورت خواهد پذیرفت.



سال 1392 با توجه به در پیش بودن رقابت‌های قهرمانی نوجوانان و جوانان جهان، بازی‌های آسیایی نوجوانان، بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی، جام باشگاه های آسیا و قهرمانی بزرگسالان آسیا و جهان سال پرکاری خواهد بود.