جزئیات حادثه غرق شدن جکت 13 پارس جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت بیش از 30 ساعت از قطع شدن جکت 1850 تنی فاز 13 پارس جنوبی در آبهای خلیج فارس به دلیل شرایط بسیار بد جوی و آب و هوایی، هنوز عملیات بازیابی سازه غرق شده آغاز نشده است

یک مقام مسئول در شرکت ملی نفت امروز در گفتگو با مهر درباره جزئیات حادثه غرق شدن جکت فاز 13 پارس جنوبی گفت: مسئولان شرکت صدرا یک ماه قبل تاکید کرده بودند که کشتی جرثقیل دار اچ ال 5000 برای نصب سازه های گازی پارس جنوبی در آمادگی کامل بوده و تمام گواهینامه های لازم را اخذ کرده است.

وی با اعلام اینکه علت بروز حادثه بامداد روز گذشته از فاز 13 پارس جنوبی شکسته شدن بوم این کشتی 5000 تنی بوده است، تصریح کرد: بوم این کشتی جرثقیل دار اسفند ماه دو سال گذشته و در حال نصب جکت میدان نفتی هنگام در خلیج فارس دچار شکستگی شده بود.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه مسئولان شرکت صدرا بنا به دلایلی، شکسته شدن بوم کشتی جرثقیل دار اچ ال 5000 هزار را تکذیب می کند، اظهار داشت: علت حادثه شکسته شدن بوم جرثقیل بوده اما مسئولان شرکت صدرا نمی خواهند این موضوع را اعلام کنند.

وی با یادآوری اینکه برای ساخت جکت 1850 تنی فاز 13 پارس جنوبی 7 ماه عملیات طراحی، مهندسی، ساخت و نصب تجهیزات انجام گرفته بود، بیان کرد: در حال حاضر مذاکراتی با چند شرکت بین المللی و اروپایی برای بیرون کشی و بازیابی جکت فاز 13 آغاز شده است اما تاکنون هیچ یک از این شرکت ها به درخواست شرکت صدرا پاسخ نداده اند.

این مقام مسئول با بیان اینکه هزینه ساخت این سازه عظیم فاز 13 پارس جنوبی حدود 40 میلیون دلار برآورد می شود، گفت: با توجه به عدم پاسخگویی شرکتهای خارجی و درگیر بودن کشتی جرثقیل دار بودن غدیر 5000، پیش بینی می شود حداکثر تا چند ماه آینده امکان بازیابی جکت 13 پارس جنوبی فراهم نشود.

وی با یادآوری اینکه در حال حاضر سایر سناریوها همچون نصب بالشتک و سایر عملیات های فراساحلی برای بازیابی جکت فاز 13 پارس جنوبی در دستور کار قرار دارد، افزود: با توجه به شرایط بد آب و هوایی خلیج فارس، پیش بینی می کنیم تا چند روز آینده امکان آغاز عملیات بازیابی این سازه دریایی فراهم شود.

به گزارش مهر، بامداد 10 بهمن ماه سال جار به دلیل شکسته شدن مجدد بوم کشتی جرثقیل دار اچ ال 5000 متعلق به شرکت صدرا جکت پارس جنوبی در عمق 80 متری آب های خلیج فارس غرق شده است.