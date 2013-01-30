دانشگاه علوم پزشکی مشهد در آخرین رتبه بندی جهانی دوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول رنگرزی، مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در امور رتبه بندی صبح چهارشنبه اظهار کرد: در آخرین رتبه بندی سرویس رتبه بندی 4ICU اعلام شد دانشگاه علوم پزشکی مشهد با 199 پله صعود نسبت به رتبه بندی جولای 2012 رتبه جهانی 792 را کسب کند.

دبیر کمیته ارتقاء رتبه دانشگاه در رتبه بندی های جهانی افزود: این دانشگاه پس از دانشگاه علوم پزشکی تهران در جایگاه دوم در بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور قرار گرفت.

رنگرزی گفت: سرویس رتبه بندی 4ICU در استرالیا قرار دارد و از سال 2005 وب سایت دانشگاههای جهان را رتبه بندی می کند.

وی افزود: در رتبه بندی اخیر نیز وب سایت 11160 دانشگاه از 200 کشور جهان براساس پنج شاخص رتبه سایت در گوگل مورد بررسی قرار گرفته اند.

دبیر کمیته ارتقاء رتبه دانشگاه در رتبه بندی های جهانی بیان کرد: پنج شاخص رتبه بندی شامل رتبه ترافیک سایت در الکسا، تعداد سایت هایی که سایت دانشگاه را به بازدیدکنندگان معرفی کرده اند، میزان لینک دهی به سایت دانشگاه، ارزشمند بودن و کیفیت لینک های داده شده به سایت دانشگاه است.

رنگرزی اظهار کرد: غنی بودن و پویایی وب سایت دانشگاه از عوامل شناخته شدن دانشگاه در عرصه های جهانی و افزایش میزان ارجاعات به تولیدات علمی دانشگاه است.

وی بیان کرد: در اول ژانویه 2013 نیز این دانشگاه برای دومین بار پیاپی در جمع یک درصد برتر دانشگاههای دنیا قرار گرفت که نشان دهنده افزایش چشمگیر کمیت و کیفیت تولیدات علمی این دانشگاه است.

گفتنی است، در این رده بندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در میان پنج دانشگاه برتر علوم پزشکی کشور رتبه دوم را کسب کرده و دانشگاه های علوم پزشکی شیراز، اصفهان و شهید بهشتی در رتبه های بعدی قرار دارند.