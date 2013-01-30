عرضه کود مایعی برای شادابی و مبارزه با بیماریها گیاهان

به گزارش خبرنگار مهر، در صورتی که در مزارع از کودهای حاوی ترکیبات فسفات استفاده می‌شود گیاه از دسترسی به فسفات خاک به طور کامل محروم می‌شود. دسترسی به فسفات موجب جذب فسفیت از طریق برگ گیاه و در نتیجه شادابی، رشد مناسب و حذف بیماری‌های ناشی از کمبود فسفر و بیماری‌های قارچی در آنها می‌شود.



از این رو محققان کشور کود مایع پتاسیم فسفیت به عنوان تامین کننده فسفر و پتاسیم در گیاهان عرضه کردند.



کود مایع تولید شده می‌تواند برای مبارزه با بیماری‌های گیاهی به عنوان یک قارچ کش سیستماتیک برای از مبارزه با بیماری‌هایی چون سفیدک، آتشک و گموز به کار برده شود.



این کود به صورت پاشش بر روی برگ، آبیاری، افزودن به خاک و آغشته کردن ریشه قبل از کاشت مورد استفاده قرار می‌گیرد علاوه بر آن استفاده همزمان کود مایع با کودهای معمول فسفر باعث جذب مناسب‌تر عنصر فسفر و بهره وری بیشتر در گیاهان می‌شود.



این کود تاکنون علاوه بر محصولات باغی چون سیب، گلابی، کیوی، انگور، توت فرنگی، بر روی محصولات صیفی و گندم، برنج و جو مورد استفاده قرار گرفته و موجب ارتقای محصولات شده است.