جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی تنها 4 برگزیده دارد

به گزارش خبرنگار مهر، این خبر را مجید حمیدزاده دبیر جایزه کتاب سال در نشست خبری آن که در سرای اهل قلم در حال برگزاری است، اعلام کرد.

وی گفت: از میان 25 هزار و 495 عنوان کتاب چاپ شده در سال 90 که توسط داوران سی‌امین جایزه کتاب سال ارزیابی شده‌اند، 197 عنوان به مرحله دوم راه یافتند که از این میان 26 عنوان منتخب شده‌اند.

به گفته وی از میان این 26 عنوان تنها 4 عنوان آن حائز عنوان برگزیده شناخته شدند و 22 اثر دیگر شایسته تقدیر هستند. همچنین محمدرضا وصفی دبیر جایزه جهانی کتاب سال از بررسی دو هزار عنوان کتاب چاپ شده در سال 2011 میلادی با موضوع مطالعات ایران و اسلام خبر داد و گفت: از این میان 19 عنوان برگزیده شدند که به علاوه پروفسور حامد الگار به عنوان یک نویسنده عراقی که کتابش در ایران چاپ شده، این جایزه مجموعا 21 برگزیده دارد.

نشست خبری جایزه کتاب سال هم اکنون با حضور علی اسماعیلی، مجید حمیدزاده و محمدرضا وصفی در حال برگزاری است و گزارش تکمیلی آن متعاقبا ارسال می‌شود.