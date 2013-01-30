کریم سعید شعبانلو در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در سالجاری سهمیه استان در اجرای طرح نهضت ملی حفظ قرآن 100 هزار نفر است، افزود: این تعداد 20 درصد جامعه آماری استان را تشکیل می دهند.

وی آموزش عمومی قرآن، ترویج حفظ قرآن، ایجاد شرایط مناسب برای تبلیغ و ترویج فرهنگ قرآنی را از اهداف این طرح عنوان کرد و افزود: شناسایی ظرفیت های دانش آموزان از ویژگی های اجرای این طرح است.

شعبانلو از تحقق صد در صدی سهمیه استان در سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: سال گذشته بیش از 28 درصد از جامعه آماری شامل 148 هزار دانش آموزو فرهنگی در این طرح ثبت نام کردند.

وی در ادامه به صدور بیش از 30 هزار گواهینامه قرآنی در استان اشاره کرد و گفت: سال تحصیلی گذشته برای 28 هزار و 344 نفر گواهینامه قرآنی صادر شده است.

فعالیت 657 مدرسه قرآنی در آذربایجان غربی

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش آذربایجان غربی تعداد مدارس قرآنی خاص و فوق برنامه ای در استان را 657 مورد عنوان و اعلام کرد: بیش از 220 مربی قرآنی در این مدارس فعالیت می کنند.

وی در ادامه به ارائه خدمات روانشناختی در مدارس استان اشاره و اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از پنج هزار دانش آموز در 14 هزار مرکز مشاوره از خدمات مشاوره ای بهره مند شدند.

شعبانلو با بیان اینکه شاخص بهره مندی دانش آموزان از خدمات مشاوره ای در استان 55.46 درصد است، افزود: این میزان نسبت به سالهای گذشته 25 درصد افزایش داشته است.