یداله صادقی در گفتگو با مهر گفت: از امروز چهارشنبه توزیع مرغ منجمد تنظیم بازاری در استان تهران به قیمت حداکثر 5200 تومان توزیع می‌شود که بسته به نرخ حمل و نقل و جابجایی که صورت می‌گیرد، قیمت از 5100 تا 5200 تومان متغیر است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران افزود: هماهنگی‌های لازم با شبکه‌های توزیع صورت گرفته است و بر این اساس قرار است که مرغ تنظیم بازاری در فروشگاههای زنجیره‌ای، میادین میوه و تره بار و نیز واحدهای صنفی منتخب توزیع شود.

وی تصریح کرد: هم اکنون توزیع مرغ تنظیم بازاری در بازار، سبب کاهش قیمت شده و بر این اساس، نرخ امروز مرغ گرم در میادین میوه و تره بار به 5320 تومان رسیده است، ضمن اینکه پیش بینی می شود که در روزهای آینده با توزیع بیشتر مرغ از سوی دولت در بازار، قیمت بیش از این افت یابد.

صادقی اظهار داشت: هم اکنون قیمت مرغ گرم در بازار خرده فروشی سطح شهر نیز 5500 تومان برآورد شده است و بر این اساس اختلاف معناداری میان مرغ گرم و منجمد تنظیم بازاری وجود ندارد؛ بنابراین پیش بینی می شود که در روزهای آینده نیز قیمت کاهش یابد.