امید آینده انقلاب به نسل نو است/ خودباوری یکی از ثمرات انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین روزیطلب صبح چهارشنبه در مراسم زنگ انقلاب مدرسه راهنمایی شاهد 11 اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران دارای چند ویژگی بارز است که جوانان و نوجوانان با مطالعه بر روی این ویژگی ها و ادامه راه می توانند به شکوفایی هرچه بیشتر اتقلاب اسلامی کمک کنند.

وی ادامه داد: اسلامی بودن انقلاب در مقابل دیگر مکاتب، دارا بودن رهبری قوی ، حضور مردم و وحدت بین آنها حول محور اسلام و حضور قشر زنان در کلیه مراحل از مهمترین ویژگی های انقلاب اسلامی است.

مدیر کل آموزش و پرورش فارس با اشاره به اهمیت حضور نسل نو و جوان در دوران انقلاب بیان داشت: حضور نسل جوان و نوجوان در ایام انقلاب اهمیت زیادی در پیروزی داشت و حال نیز این نسل با پشتکار و تلاش خود باید انقلاب را زنده نگهدارد و باعث رشد و شکوفایی آن شود.

خودباوری یکی از ثمرات انقلاب است

همچنین مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه شیراز ابراز داشت: هر صفحه از کتاب درسی انتقال دهنده یک پیام در راستای زنده نگه داشتن انقلاب به دانش آموزان است و آنها باید به خوبی از این فرصت استفاده کنند.

صدرالله جعفری ادامه داد: یکی از ثمرات انقلاب خودباوری است و به کمک این موضوع توانسته ایم از گذشته تا به امروز موفقیتهای چشمگیری به دست آوریم.

وی با اشاره به اهمیت به کارگیری حدیث ثقلین در کلیه امور گفت: خدا و قرآن همواره به ولایت اشاره داشته و ما با در نظر گرفتن این موضوع در کلیه امور می توانیم به پیشرفت انقلاب اسلامی کمک کنیم.