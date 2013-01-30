آموزش و پرورش امروز در مسیر تحول بنیادین قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی صبح چهارشنبه با حضور در مدرسه شاهد کوثر واقع در منطقه 19 شهر تهران راس ساعت 9:33 به صورت نمادین زنگ انقلاب را به همراه فرزند شهید زلفی به صدا درآورد.

وزیر آموزش و پرورش سپس در سخنانی به سند تحول بنیادین اشاره کرد و گفت: امروز از معلمان و مدیران سراسر کشور قدردانی می کنم چرا که بدون کمک آنها گام نخست سند تحول بنیادین اجرا نمی شد.

حاجی بابایی با اشاره به اهمیت مقطع ابتدایی در بحث آموزش افزود: هر اندازه به مقطع ابتدایی اهمیت دهیم و بیشتر ضرورتهای آموزشی در این مقطع را بشناسیم مشکلات جامعه در آینده کمتر و کمتر خواهد شد.

وی ادامه داد: آموزش و پرورش امروز در مسیر تحول بنیادین قرار گرفته و باید بسیاری از مسایل مدارس را به سمتی حرکت دهیم که کیفیت آموزشی و تربیتی دانش آموزان در بحث تولید علم و فعالیتهای پرورشی قویتر از گذشته باشد.

حاجی بابایی با اشاره به سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داد: ملت ایران براساس یک حرکت با رهبری امام خمینی(ره) انقلابی را به ثمر رساند که امروز دشمنان بسیاری دارد.

وی افزود: مردم ایران رژیم طاغوت که وابسته به آمریکا و دیگر کشورها بود را ساقط کرد تا خودشان در سرنوشت شان تاثیرگذار باشند و بتوانند رئیس جمهور و نماینده را خود انتخاب کنند.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: در طول سالهای پس از انقلاب کشورهای بسیاری از جمله آمریکا در تلاش برای تضعیف مردم و ملت ایران بودند اما هرچقدر آنها در این حوزه تلاش می کردند انقلاب ما قویتر و قدرتمندتر شده است.

وی دانش آموزان را خطاب قرار داد و گفت: ممکن است برخی سئوال کنند که چرا در طول این سالها ایران با آمریکا مشکل دارد و یا اختلاف نظر اما باید بگویم که ایران با هیچ کشوری در دنیا هیچ اختلافی ندارد. آنها دوست ندارند جوانان و دانش آموزان ما در سطح بین المللی بدرخشند و درخشش دانش آموزان ما در عرصه ها بین المللی چه در حوزه علمی و چه در حوزه ورزشی موجب عصبانیت آنها می شود.

به گفته حاجی بابایی، ایران هم اکنون رتبه هشتم را در پیشرفتهای علمی دارد و سهم در تولید علم 2.7 درصد است که اینها همگی موجب ناراحتی دشمنان شده و هر روز سعی در سنگ اندازی در پیشرفتهای ما دارند.

وی اظهار داشت: تا زمانی که کشور ما زیر نظر آمریکا و برخی کشورهای دیگر بود میلیونها دانش آموز از سواد خواندن و نوشتن محروم بودند اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی تمامی دانش آموزان به صورت 100 درصد مشغول به تحصیل هستند و مدارج علمی را طی می کنند که اینها همگی مرهون رهبری خوب، مردم دانا و قرآن کریم است.