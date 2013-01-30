محمود خوراکچی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار گیتی پسند مقابل میثاق تهران با بیان مطلب فوق اظهار داشت: هرچند گیتی‌پسند دنبال رسیدن به صدر جدول است ولی این مسابقه برای ما هم حساسیت‌های خاص خودش را دارد. ما برای نیم فصل دوم برای خودمان اهدافی را تعیین کردیم که تاکنون به این هدف رسیده‌ایم.

وی ادامه داد: میثاق تنها تیم بدون شکست در نیم فصل دوم لیگ فوتسال است. ما می‌خواهیم با پیروزی برابر گیتی پسند به این رکوردمان ادامه بدهیم تا در پایان فصل جزو شش تیم اول جدول باشیم.

سرمربی میثاق با اشاره به اینکه از گیتی پسند شناخت کاملی دارد، تاکید کرد: گیتی پسند کلکسیونی از بهترین‌های ایران و آسیا را دارد و از امکانات خوبی برخوردار است. با وجود این ما از پیش باخته نیستیم و برای پیروزی به میدان می‌رویم.

خوراکچی درباره اینکه نتیجه این مسابقه می‌تواند تاثیر زیادی در مشخص شدن سرنوشت قهرمان لیگ داشته باشد، خاطرنشان کرد: ما برای خودمان بازی می‌کنیم نه گیتی پسند و صبا. می‌خواهیم قهرمان نیم فصل دوم باشیم! من به باشگاه قول داده‌ام که تیمم در پایان فصل جزو شش تیم اول قرار بگیرد تا در فصل آینده با پشتوانه وارد مسابقات شویم.

تیم‌های فوتسال میثاق و گیتی پسند در چارچوب هفته بیستم لیگ برتر فوتسال، از ساعت 15 روز جمعه در تهران به مصاف هم خواهند رفت.