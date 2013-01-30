  1. فرهنگ و ادب
۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۴۰

جشن کتاب در تایپه با مهمانی بلژیکی‌ها

جشن کتاب در تایپه با مهمانی بلژیکی‌ها

نمایشگاه بین‌المللی کتاب تایپه که از امروز 30 ژانویه (11 بهمن) شروع به کار ‌کرده، امسال میزبان ادبیات و فرهنگ بلژیک است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از چاینا دیلی، این نمایشگاه که امسال بیست و یکمین دوره‌اش برگزار می‌شود، با حضور 800 ناشر و 500 نویسنده از تایپه برپا شده است.

در کنار بلژیک به عنوان کشور میهمان، ناشرانی از فرانسه، استرالیا، ترکیه، مکزیک، پرو، کره جنوبی، ژاپن و آمریکا نیز در این رویداد فرهنگی شرکت کرده‌اند.

این نمایشگاه چون سال پیش با برگزاری سمینار و کارگاه آموزشی درباره نشر بین المللی، مطالعه دیجیتال و گسترش محتوای کتاب‌‌های الکترونیک، چشم اندازهای جدید دنیای نشر را پیش روی بازدیدکنندگان قرار می‌دهد.

بنیاد نمایشگاه کتاب تایپه مسئول برگزاری این نمایشگاه است که به مدت 6 روز به کار خود ادامه می‌دهد و مراسم اختتامیه آن 4 فوریه (16 بهمن) برگزار می‌شود.

سال پیش 600 هزار نفر بازدید کننده از نمایشگاه کتاب تایپه دیدن کردند.

کد مطلب 1803836

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