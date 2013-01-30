به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از چاینا دیلی، این نمایشگاه که امسال بیست و یکمین دوره‌اش برگزار می‌شود، با حضور 800 ناشر و 500 نویسنده از تایپه برپا شده است.

در کنار بلژیک به عنوان کشور میهمان، ناشرانی از فرانسه، استرالیا، ترکیه، مکزیک، پرو، کره جنوبی، ژاپن و آمریکا نیز در این رویداد فرهنگی شرکت کرده‌اند.

این نمایشگاه چون سال پیش با برگزاری سمینار و کارگاه آموزشی درباره نشر بین المللی، مطالعه دیجیتال و گسترش محتوای کتاب‌‌های الکترونیک، چشم اندازهای جدید دنیای نشر را پیش روی بازدیدکنندگان قرار می‌دهد.

بنیاد نمایشگاه کتاب تایپه مسئول برگزاری این نمایشگاه است که به مدت 6 روز به کار خود ادامه می‌دهد و مراسم اختتامیه آن 4 فوریه (16 بهمن) برگزار می‌شود.

سال پیش 600 هزار نفر بازدید کننده از نمایشگاه کتاب تایپه دیدن کردند.