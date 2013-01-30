اروپا در وضعیت بدی قرار دارد/ انتقاد شهروندان از پروژه اروپایی بجاست

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه"، "مارتین شولتز" رئیس پارلمان اروپایی در حاشیه دیداری که از بخش تحریریه روزنامه آلگماینه داشت انتقاد بسیاری از شهروندان به پروژه اروپایی را بجا دانسته و تصریح کرد که اتحادیه اروپا در شرایط بدی قرار گرفته است و اگر نمی خواهد اهمیت و مفهوم خود را از دست دهد، باید سریعا تغییر کند.

"شولتز" همچنین خاطر نشان کرد که اگر کمیسیون اتحادیه اروپا به سازمانی تبدیل شود که بین دموکراسی ملی و فراملی نقش انتقال دهنده را ایفا کند، این مسئله خوشحال کننده خواهد بود. اتحادیه اروپا همچنین باید گاهی اوقات به این نتیجه برسد که برخی مسائل در سطح ملی و منطقه ای بهتر قابل تنظیم است.

رئیس پارلمان اروپایی در بخش دیگری از سخنانش انتقاد شدیدی را به سیاستهای اروپایی کامرون وارد کرده و با تاکید بر اینکه وی تنها علایق لندن را در نظر می گیرد همچنین گفت: کامرون به چیزهایی انتقاد وارد می کند که خود مسئول آن است، وی در حالی از کمبود دموکراسی دراتحادیه اروپا شکایت دارد که خود بر خلاف دموکراسی عمل کرده و با این مخالف است که پارلمان اروپایی تقویت شود.

وی افزود: انتقاد کامرون به اتحادیه اروپا انگیزه های سیاست داخلی دارد و در راستای این هدف صورت نمی گیرد که اروپا دموکراتیک تر شده و موثرتر عمل کند.

شولتز همچنین خاطر نشان کرد: روسای کشورهای اروپایی حاضر نیستند در دیدارهای خود در بروکسل، کاملا در قالب شورای اروپایی و اتحادیه اروپایی این پروژه را درک کنند. ترکیبی از علایق ملی کشورها و اجبار برای توافق و هماهنگی بیشتر در اروپا مانع پیشبرد امور در اتحادیه اروپاست.



