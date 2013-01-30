بهره برداری از 80 پروژه عمرانی همزمان با دهه فجر در مرند

بهنام رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 200 برنامه متنوع ورزشی ، فرهنگی و قرآنی نیز در این ایام درشهرستان مرند برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: 80 پروژه عمرانی با اعتبار 110 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی در طول ایام الله دهه فجر افتتاح خواهد شد.

رضوانی با اشاره به این جزئیات این طرح ها گفت: افتتاح مرکز آزمایشگاهی با اعتبار 1.5 میلیارد تومان در دانشگاه آزاد اسلامی مرند ، افتتاح مدرسه شش کلاس خلیج فارس ، گازرسانی به روستاهای دورافتاده و افتتاح 700 واحد بازسازی شده روستایی از جمله طرح های افتتاحی در سطح شهرستان خواهد بود.

وی افزود: این طرح ها با حضور استاندار و دیگر مقامات استانی در این شهرستان افتتاح می شود.

فرماندار مرند در خصوص دیگر پروژه های افتتاحی در این شهرستان اظهار داشت: افتتاح واحدهای تولیدی، گاوداری، مرغداری، کارخانه چیپس میوه، توسعه کارخانه لوله پروفیل از دیگر پروژه های افتتاحی این شهرستان در این ایام است.

وی ادامه داد: احداث ساختمان راهداری در پنج روستا و آبرسانی به دو روستا در منطقه یکانات که با مشکل شدید تامین آب شرب مواجه بودند از دیگر اقدامات این فرمانداری برای دهه فجر بوده است.