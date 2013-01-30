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۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۱۴

رضوانی خبر داد:

بهره برداری از 80 پروژه عمرانی همزمان با دهه فجر در مرند

بهره برداری از 80 پروژه عمرانی همزمان با دهه فجر در مرند

تبریز – خبرگزاری مهر: فرماندار مرند از افتتاح 80 پروژه عمرانی با اعتبار بالغ بر 110میلیارد ریال همزمان با دهه فجر در این شهرستان خبر داد.

بهنام رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 200 برنامه متنوع ورزشی ، فرهنگی و قرآنی نیز در این ایام درشهرستان مرند برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: 80 پروژه عمرانی با اعتبار 110 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی در طول ایام الله دهه فجر افتتاح خواهد شد.

رضوانی با اشاره به این جزئیات این طرح ها گفت: افتتاح مرکز آزمایشگاهی با اعتبار 1.5 میلیارد تومان در دانشگاه آزاد اسلامی مرند ، افتتاح مدرسه شش کلاس خلیج فارس ، گازرسانی به روستاهای دورافتاده و افتتاح 700 واحد بازسازی شده روستایی از جمله طرح های افتتاحی در سطح  شهرستان خواهد بود.

وی افزود: این طرح ها با حضور استاندار و دیگر مقامات استانی در این شهرستان افتتاح می شود.

فرماندار مرند در خصوص دیگر پروژه های افتتاحی در این شهرستان اظهار داشت: افتتاح واحدهای تولیدی، گاوداری، مرغداری، کارخانه چیپس میوه، توسعه کارخانه لوله پروفیل از دیگر پروژه های افتتاحی این شهرستان در این ایام است.

وی ادامه داد: احداث ساختمان راهداری در پنج روستا و آبرسانی به دو روستا در منطقه یکانات که با مشکل شدید تامین آب شرب مواجه بودند از دیگر اقدامات این فرمانداری برای دهه فجر بوده است.

کد مطلب 1803840

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