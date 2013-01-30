به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهاردهم رقابتهای لیگ برتر هندبال آقایان باشگاه‌های کشور روز پنجشنبه با برگزاری دو مسابقه آغاز می‌شود که در یکی از این دیدارها کاسپین قزوین میزبان ثامن الحجج سبزوار تیم سوم جدول رده‌بندی است.

سبزواری‌ها برای جا نماندن از کورس قهرمانی به برد در این دیدار نیاز مبرمی داشته و امیدوار هستند نتیجه دیدار رفت را تکرار کنند. دیدار رفت دو تیم با نتیجه 36 بر 19 به سود ثامن الحجج به اتمام رسیده بود.

در دیگر دیدار فردا پنجشنبه دو تیم ستاره فروغ کویر کرمان و فولاد مبارکه اصفهان، صدرنشین جدول به مصاف هم خواهند رفت. دیدار رفت دو تیم با نتیجه 31 بر 12 به سود نماینده اصفهان به اتمام رسیده بود. ستاره فروغ که با 3 امتیاز در قعر جدول رده‌بندی قرار دارد، برای برتری در این دیدار کار بسیار دشواری مقابل سپاهان خواهد داشت.

دو بازی دیگر این هفته روز جمعه برگزار خواهد شد که طی آن، ثامن‌الحجج مشهد میهمان صنعت مس کرمان است و هپکوی اراک هم به دیدار شهرداری تبریز می‌رود.

برنامه کلی هفته چهاردهم رقابتهای لیگ برتر هندبال آقایان باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

پنجشنبه - 12/11/91

* کاسپین قزوین - ثامن الحجج سبزوار

* ستاره فروغ کویر کرمان - فولاد مبارکه اصفهان

جمعه -13/11/91

* صنعت مس کرمان - ثامن الحجج مشهد

* هپکو اراک - شهرداری تبریز

جدول رده‌بندی لیگ برتر هندبال به قرار زیر است:

1- فولاد مبارکه سپاهان 20 امتیاز

2- ثامن الحجج (ع) مشهد 20 امتیاز

3- ثامن الحجج (ع) سبزوار 20 امتیاز

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8- کاسپین قزوین 5 امتیاز

9- ستاره فروغ کرمان 3 امتیاز

10- شهرداری ارومیه (از لیگ کنار گذاشته شد)