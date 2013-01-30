میانگین اقامت در هتل های مازندران پایین است

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله فرزانه صبح چهارشنبه در ستاد طرحهای سفر مهر در راستای تسهیل سفر برای اقشار کم درآمد اظهار داشت: طرح سفر مهر برای اقشار کم درآمد بوده که باید مسئولان استان به آن توجه بیشتری داشته باشند.



وی افزود: طرح ملی سفر مهر در هیئت دولت مطرح و ماموریت آن به میراث فرهنگی و گردشگری واگذار شد پس از ابلاغ، تمام دستگاههای استان ملزم به همکاری با این طرح هستند.



مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران یادآور شد: انجام مکاتبات با مجتمع های دولتی و خصوصی جهت میزبانی مهمان طرح سفر ظرفیت های خالی واحدهای اقامتی، هتل و پذیرایی را به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعلام کنند تا برنامه ریزهای لازم را جهت اقامت مسافران انجام دهیم.



فرزانه افزود: واحدهای اقامتی در این سفر با 70 درصد و واحدهای پذیرایی با 50 درصد تخفیف به مسافرین طرح مهر خدمات ارائه می کند.



وی با بیان اینکه سفرهای طرح مهر بیشتر بصورت گروهی انجام می شود، گفت: اداره کل پایانه و دفتر امور شهرداری و تاکسیرانی جهت ثبت نام اعلام امادگی کنند.



فرزانه با اشاره به اینکه فرصت مناسبی برای جامعه هتلداران و واحدهای اقامتی است تا از ظر فیت خالی خود نهایت استفاده را داشته باشند، گفت: درحال حاضرمیانگین اقامت در هتل های استان 42 درصد است.



وی از عدم حضور برخی از مدیران دستگاه اجرایی وبخش خصوصی در جلسات اثرگذار استان انتقاد کرد و گفت: دستگاهی که در طرح ملی سفر مهر برای اقشار کم درآمد با ما همکاری نکنند برخورد خواهد شد.



مدیرکل امور اجتماعی اسانداری مازندران گفت: همه دستگاههای اجرایی استان بسیج شوند تا از این فرصت بدست آمده جهت خدمات رسانی به اقشار کم درآمد جامعه نهایت همکاری داشته باشند.

مازندران قطب گردشگری کشور

علیرضا جانبازی با بیان اینکه مازندران به عنوان قطب گردشگری کشور محسوب می شود، گفت: امیدواریم شاهد گردشگران فراوانی در استان باشیم.



وی با اشاره به اینکه باید خدمات مناسبی به توریست و گردشگران ارائه شود، گفت: با حضور گردشگران در سایر بخش های اقتصادی استان کمال استفاده و بهره وری را داشته باشیم.



مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری مازندران گفت: برای افراد کم درآمد جامعه و توجه به اقشار ضعیف تمام امکانات در استان باید بسیج شوند.



حسینی گفت: فرصتی برای اماکن تفریحی، هتل، متل و اماکن اقامتی استان فراهم می شود تا از فضای خالی نهایت بهره وری داشته باشند.