فشار دشمنان بر ایران به دلیل استقلال کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد زرین کلاه صبح چهارشنبه در مراسم زنگ انقلاب 91 اظهار داشت: مردم ایران به کمک نیروی ایمان توانستند در مقابل حملات گوناگون دشمن چه در زمان انقلاب و چه در جنگ تحمیلی به خوبی ایستادگی کنند.

وی ادامه داد: 34 سال قبل با ورود امام (ره) به کشور انقلاب اسلامی رشد شتابنده ای پیدا کرد و مردم با ورود ایشان توانستند انقلاب را هرچه سریعتر به پیروزی برسانند.

فرماندار شیراز تصریح کرد: حضرت امام در آن دوره با پیام خود که به مردم که آیا می خواهید وابسته به بیگانگان بمانید بیدار شده و توانستند سرنوشت خود را دست بگیرند.

زرین کلاه با اشاره به اینکه در دوران گذشته حتی امنیت ما به دست دشمنان بود، گفت: بعد از انقلاب در زمان جنگ تحمیلی و کوتاه شدن دست بیگانگان از کشور با وجودی که ادعا می شد ایران دارای ارتش قوی در زمان شاه است تجهیزات نظامی در ایران کم شد و این نشان دهنده تسلط بیگانگان بر تجهیزات و ارتش دوره شاه بود.

وی اضافه کرد: خوشبختانه جوانان ما به کمک نیروی ایمان و روحیه استقلال طلبی توانستند با همان تجهیزات کم در مقابل دشمنان ایستادگی کنند.

فرماندار شیراز تصریح کرد: امروز توانسته ایم به لحاظ نظامی متکی به خود باشیم و همچنین با وجود محاصره های اقتصادی نیز تاکنون به خوبی کشور پیشرفت کرده است.

زرین کلاه با تاکید بر اینکه استقلال طلبی هزینه به همراه دارد، عنوان کرد: بیشترین فشار دشمن در بحث اقتصادی و فرهنگی است و مردم با اراده قوی می توانند در مقابل این تهدیدات مقاومت کنند.