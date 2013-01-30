زنگ انقلاب در کرمان طنین انداز شد

به گزارش خبرنگار مهر، زنگ انقلاب صبح چهارشنبه همزمان با سراسر کشور و با حضور تنی چند از مسئولین استان کرمان در دبستان شهید حسن توکلی کرمان به صدا درآمد.

در این مراسم دانش آموزان با دست داشتن پرچم ایران اسلامی نوای الله اکبر را یک صدا فریاد زدند.

پخش سرودهای انقلابی در این مراسم همراه با تصاویری از انقلاب شکوهمند ایران شور و شعف خاصی به فضا بخشیده بود.

دانش آموزان پرچم مقدس جمهوری اسلامی را با غرور و افتخار به اهتراز درآورده و با اجرای سرودهایی عشق و ارادت خود به انقلاب را به تصویر کشیدند.

همچنین نمایشگاه توانمندی دانش آموزان و نمایشگاه عکس انقلاب نیز در حاشیه این مراسم در مدرسه شهید حسن توکلی کرمان برپا شد.