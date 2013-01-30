  1. هنر
۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۲۴

با بازی جرج کلونی/

کمپانی دیسنی نام فیلم "1952" را عوض کرد

کمپانی دیسنی نام فیلم "1952" را عوض کرد

فیلم جدید کمپانی دیسنی که تاکنون با اسم "1952" معرفی شده بود، با عنوان "سرزمین فردا" ساخته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مووی نیوز، در "سرزمین فردا" جورج کلونی به عنوان بازیگر حضور دارد و کارگردانی آن را نیز براد برد برعهده گرفته است. او کارگردانی "ماموریت غیرممکن –پروتوکل روح" و "هیولای آهنی" را در کارنامه اش دارد. نویسنده فیلمنامه این فیلم هم دیمون لیاندلوف و جف جنسن هستند.

این دو نویسنده هفته پیش تصویری از آرشیو این فیلم را در توییتر منتشر کردند. یک نسخه از کتاب "مدل تحقیق: مشاور کمیته ملی در دانش هوانوردی" نوشته پروفسور آلکس رولاند که سال 1985 منتشر شده و نسخه ای از مجله "قصه های شگفت انگیز" متعلق به سال 1928 که یک مرد را در حال پرواز نشان می داد، اولین چیزهایی است که اطلاعاتی درباره این فیلم ارایه می کند.

عنوان قبلی فیلم موجب می‌شد تا مردم به حدس و گمان‌های مختلفی درباره موضوع فیلم دست بزنند و بعضی ها آن را با افتتاح دیسنی‌لند در سال 1955 مرتبط می دانستند و بعضی ها هم ارتباطی با "جنگ ستارگان" جورج لوکاس در آن می دیدند.

اما حالا به نظر می رسد این فیلم درباره یک سرزمین بازی باشد چون والت دیسنی از مدتها پیش قصد داشت تا فیلمی درباره دیسنی لند بسازد.

جنسن که یکی از شخصیت‌های کلیدی در مجموعه "لاست" بود و در تولیدات مختلفی از دیسنی حضور داشته، در این فیلم در میان تهیه کنندگان هم جا دارد.

قرارست "سرزمین فردا" در تاریخ 19 دسامبر 2014 اکران شود.
 

کد مطلب 1803856

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