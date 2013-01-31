عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

غرب آسیا و شمال آفریقا

- منابع وابسته به مخالفان بحرینی از یورش نظامیان رژیم به تظاهرات کنندگان خبر دادند.

- منابع یمنی از آزادی سیزده نظامی این کشور که از سوی القاعده به گروگان گرفته شده بودند، خبر دادند.

- عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر با دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس که برای سفری دو روزه وارد این کشور شده است دیدار کرد.

- منابع وابسته به نیروهای مسلح سوریه اخبار مربوط به حمله جنگنده های رژیم صهیونیستی به یک کاروان سلاح از سوریه به لبنان را تکذیب کرد.

- در اثر حمله گروههای مسلح در جنوب شرق یمن یک نفر کشته و یک نفر دیگر زخمی شد.

اروپا

- فرانسه اعدام های جدید در عربستان را محکوم کرد.

- هزاران نفر در پرتغال علیه برنامه ریاضت اقتصادی دولت این کشور تظاهرات کردند.

آسیا

- کره جنوبی به کره شمالی درباره آزمایش هسته ای هشدار داد.

- در اثر دو انفجار دوجداگانه در کراچی پاکستان دو نفر کشته و 6 نفر زخمی شدند.

آفریقا

- وزارت دفاع نیجر از آمادگی این کشور آفریقایی برای میزبانی پهبادهای آمریکایی خبر داد.